ПОДБОРКА ФОТО: Снегопад в Чехии спровоцировал множество ДТП

Во многих частях страны движение на дорогах осложнил снегопад, в том числе и на участках крупных автомагистралей. В ряде регионов зафиксировали увеличение количества ДТП, в которых легковые и грузовые автомобили вылетели за пределы проезжей части.

На 65-м км трассы D11 в направлении Праги утром в понедельник разбился автомобиль — он перевернулся и вылетел с дороги. Пожарные поставили машину на колеса. Спасатели увезли с места аварии одного пострадавшего.

Автомобиль улетел в кювет в Пршедни-Копанине.

Пражские пожарные подняли автомобиль с помощью крана.

Пожарные помогли фургону возобновить движение.

Утром расчищали въезд в Лочковский тоннель на трассе D0 .

К 11 часам понедельника пожарные из Среднечешского края выехали на 17 дорожно-транспортных происшествий. Были пострадавшие.

В некоторых авариях пожарным приходилось спасать людей с помощью гидравлического оборудования.

Среднечешский край

Краловеградецкий край

Краловеградецкий край

Моравскосилезский край

Моравскосилезский край

Моравскосилезский край

Моравскосилезский край

Высочина

Оломоуцкий край

Оломоуцкий край

Оломоуцкий край

Оломоуцкий край

Среднечешский край

Среднечешский край





Рано утром пожарные вытащили улетевший в кювет в Колдине автомобиль.





Автомобиль оказался в кювете в Олдржише по дороге в направлении Боровой.

Авария в Пардубицком районе

На очень скользкой дороге автоцистерну утащило в кювет. Пожарные помогли водителю выбраться.

На заснеженной дороге в Дритче столкнулись два автомобиля.

В аварии в Дритче никто не пострадал. Пожарные провели мероприятия по тушению пожара. Впоследствии автомобиль, частично оказавшийся в кювете, вытащили.

В Градеке в Усти-над-Орлицком районе пожарные вытаскивали семитонный грузовик, перегородивший дорогу.

В Шедивце пожарные помогли водителю, машина которого перевернулась.

Источник: seznamzpravy.cz

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