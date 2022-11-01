Когда растает снег и какая погода будет на этой неделе в Чехии?

Эта неделя будет морозной, с дневными температурами ниже нуля. Ночью и по утрам температура может опускаться местами даже до минус 12 градусов Цельсия, а к концу недели — до минус 15 градусов. К тому же будет идти снег, прежде всего в горах.
В понедельник, 12 декабря, в Чехии уже начался сильный снегопад. Во многих местах страны это осложнило движение на автомобильных и железных дорогах. Сотрудники полиции в нескольких регионах зафиксировали увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.
Во вторник, 13 декабря, будет частично облачно и ясно, с облачным небом на севере и северо-востоке Чехии. В некоторых районах ожидаются снегопады и туман. Ночью температура опустится до минус 9 градусов, а на юго-западе даже до минус 12 градусов. Дневные максимумы составят от 1 до 5 градусов ниже нуля.
В среду, 14 декабря, ожидается облачная и пасмурная погода, снегопад продолжится. Возможен ледяной дождь на юге страны. Ночью температура опустится до минус 10, а на севере и северо-востоке — до минус 12 градусов.
В четверг, 15 декабря, днем снова будет в основном от минус 5 до минус 1 градуса, но на юге Чехии температура может подняться чуть выше нуля. Ночные минимумы на севере Чехии в четверг составят в основном около минус 9 градусов. Дневные максимумы составят от минус 3 до плюс 1 градуса. На юге и востоке страны может образоваться гололед.
В пятницу, 16 декабря, ночные и дневные температуры будут такими же, как в четверг. На юге и востоке Чешской Республики местами пройдет снег.
В субботу, 17 декабря, прояснится, и будет идти небольшой снег. Ночью температура опустится до минус 14 градусов, а днем — от минус 5 до минус 1 градуса.
В воскресенье, 18 декабря, похолодает до минус 15 градусов ночью и от минус 5 до 0 градусов днем.
В целом температура на этой неделе будет ниже среднего долгосрочного значения для этого периода, основанного на данных Национальной метеорологической службы Чехии. Однако в течение следующих трех недель температура вернется к норме: средние недельные показатели составят около минус 4 градусов ночью и плюс 2 градусов днем. Количество осадков в течение следующих четырех недель также будет соответствовать средним многолетним значениям. Это следует из ежемесячного прогноза погоды, размещенного на сайте института.
Источник: ceskenoviny.cz
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