Чехов удивило, что Илон Маск больше не самый богатый в мире. Кто же этот счастливчик?

Владелец интернет-компании Twitter Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. Его место занял французский бизнесмен Бернард Арно, совладелец дома моды LVMH. Впервые список самых богатых людей возглавил европеец.

Bloomberg на данный момент оценивает состояние Арно в $171 млрд (3,9 трлн крон), а состояние Маска — в $164 млрд (почти 3,5 трлн крон). Таким образом, 73-летний Арно сменил 51-летнего Маска на посту самого богатого человека планеты. Bloomberg обновляет свой индекс миллиардеров ежедневно.

По данным The New York Times, успех Арно в бизнесе начался в 1980-х годах, когда он купил обанкротившуюся текстильную компанию Boussac. Он продал большую часть компании, оставив себе только одну часть, Dior, которую он расширил. На сегодняшний день LVMH владеет более чем 70 брендами класса люкс, включая Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Celine, Bulgari, Hublot и бренд шампанского Dom Pérignon. В прошлом году холдинг купил компанию Tiffany & Company.

Вторая половина текущего года стала для Маска большим финансовым падением. В прошлом году он с легкостью лидировал в списке самых богатых людей мира, и его состояние в определенный момент оценивалось в 340 млрд долларов (почти 7,8 трлн крон).

Стремительное уменьшение состояния Маска в основном связано с резким падением цены акций автопроизводителя Tesla, в котором Маску принадлежит доля, и связанных с ним финансовых деривативов, а также с его решением купить Twitter за 44 млрд долларов.

Стоит отметить, что до сентября прошлого года Маск занимал в рейтинге второе место, уступая соучредителю Amazon Джеффу Безосу. Теперь Безос оказался на четвертом месте.

Источник: ceskenoviny.cz и seznamzpravy.cz

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