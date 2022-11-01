Сегодня в Чехии была зафиксирована небывало низкая температура

Измерительная станция ČHMÚ Orlické Záhoří — Vodárna зафиксировала сегодня утром −19,7 градусов Цельсия, а дополнительная неофициальная метеостанция Orlické Záhoří 2 даже −21,9 градусов Цельсия, говорит Станислава Клиегрова из Градецкого краевого отделения ČHMÚ. По ее словам, ночь со вторника на среду была самой холодной за весь 2022 год в восточной Чехии.
«Мы не ожидаем таких заморозков в ближайшие три дня, но еще одно значительное похолодание может произойти в конце выходных и в ночь на понедельник», — сказала Клиегрова.
Источник: ceskenoviny.cz
Источник изображения: turistika.cz
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