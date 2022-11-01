Сегодня в Чехии была зафиксирована небывало низкая температура

Самая низкая температура в Чешской Республике была зафиксирована сегодня, 14 декабря, станцией Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) в Орлицке-Загоржи — муниципалитете и деревне в районе Рихнов-над-Кнежной в Краловеградецком крае в ​​Орлицких горах.

Измерительная станция ČHMÚ Orlické Záhoří — Vodárna зафиксировала сегодня утром −19,7 градусов Цельсия, а дополнительная неофициальная метеостанция Orlické Záhoří 2 даже −21,9 градусов Цельсия, говорит Станислава Клиегрова из Градецкого краевого отделения ČHMÚ. По ее словам, ночь со вторника на среду была самой холодной за весь 2022 год в восточной Чехии.

«Мы не ожидаем таких заморозков в ближайшие три дня, но еще одно значительное похолодание может произойти в конце выходных и в ночь на понедельник», — сказала Клиегрова.

Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: turistika.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день