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Сегодня в Чехии была зафиксирована небывало низкая температура

Сегодня в Чехии была зафиксирована небывало низкая температура

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anastasiia-kn
14 декабря
19:11
323
Самая низкая температура в Чешской Республике была зафиксирована сегодня, 14 декабря, станцией Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) в Орлицке-Загоржи — муниципалитете и деревне в районе Рихнов-над-Кнежной в Краловеградецком крае в ​​Орлицких горах.

Сегодня в Чехии была зафиксирована небывало низкая температура

Измерительная станция ČHMÚ Orlické Záhoří — Vodárna зафиксировала сегодня утром −19,7 градусов Цельсия, а дополнительная неофициальная метеостанция Orlické Záhoří 2 даже −21,9 градусов Цельсия, говорит Станислава Клиегрова из Градецкого краевого отделения ČHMÚ. По ее словам, ночь со вторника на среду была самой холодной за весь 2022 год в восточной Чехии.

«Мы не ожидаем таких заморозков в ближайшие три дня, но еще одно значительное похолодание может произойти в конце выходных и в ночь на понедельник», — сказала Клиегрова.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: turistika.cz

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