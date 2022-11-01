С января в Чехии повысят прожиточный минимум

Правительство приняло решение увеличить размеры прожиточного минимума на 5,2%. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер, министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

По его словам, правительство делает это ввиду роста стоимости энергии, продуктов питания и жизни в целом. Минимум, который используется для определения права на помощь и расчета некоторых пособий, дважды корректировался правительством в этом году из-за инфляции. Сначала его повысили с апреля на 10% и во второй раз с июля почти на 9%.

По данным Министерства труда, после январской корректировки в следующем году для получения пособий потребуется дополнительно 948,3 млн крон.

Прожиточный минимум для человека, живущего самостоятельно, то есть минимальная сумма, необходимая для обеспечения питания и удовлетворения основных личных потребностей, в настоящее время составляет 4620 крон. Таким образом, с января сумма увеличится до 4860 крон.

После повышения минимума, например, больше семей, чем сейчас, будут иметь право на получение детских пособий или пособий по беременности и родам.

Источник: ceskenoviny.cz

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