С января в Чехии повысят прожиточный минимум

По его словам, правительство делает это ввиду роста стоимости энергии, продуктов питания и жизни в целом. Минимум, который используется для определения права на помощь и расчета некоторых пособий, дважды корректировался правительством в этом году из-за инфляции. Сначала его повысили с апреля на 10% и во второй раз с июля почти на 9%.
По данным Министерства труда, после январской корректировки в следующем году для получения пособий потребуется дополнительно 948,3 млн крон.
Прожиточный минимум для человека, живущего самостоятельно, то есть минимальная сумма, необходимая для обеспечения питания и удовлетворения основных личных потребностей, в настоящее время составляет 4620 крон. Таким образом, с января сумма увеличится до 4860 крон.
После повышения минимума, например, больше семей, чем сейчас, будут иметь право на получение детских пособий или пособий по беременности и родам.
Источник: ceskenoviny.cz
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