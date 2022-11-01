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Морозы не отступают: на выходных в Чехии будет холодно, а в ночь на воскресенье — особенно

Морозы не отступают: на выходных в Чехии будет холодно, а в ночь на воскресенье — особенно

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anastasiia-kn
15 декабря
17:42
523
Последние выходные перед Рождеством будут сопровождаться по-настоящему зимней погодой. Днем температура в основном будет ниже нуля, а в воскресенье ночью может опуститься до –15°C. Местами по-прежнему будет идти снег, также ожидаются ледяной туман и смешанные осадки. Со вторника метеорологи ожидают незначительное потепление до +5°C. По словам метеорологов, пока рано прогнозировать, какой будет погода в это Рождество и останется ли на улицах нынешнее количество снега. В последние годы на праздниках снег не выпадал.

Морозы не отступают: на выходных в Чехии будет холодно, а в ночь на воскресенье — особенно

В пятницу, 16 декабря, будет облачно, в большинстве районов ожидается снегопад, а на юго-востоке страны местами возможны смешанные осадки. Днем и вечером в Богемии осадки прекратятся. Минимальные ночные температуры опустятся от 0 до –5°C, в северо-западной части — до –8°C. Днем температура будет колебаться от 0 до –4°C, только на юго-востоке она может подняться немного выше нуля. В пятницу местами в Моравии и Силезии выпадет от 5 до 15 сантиметров снега.

В субботу, 17 декабря, будет облачно с прояснениями, местами переменная облачность. Пройдут кратковременные снегопады. Минимальные ночные температуры будут колебаться от –7 до –11°C, на юго-востоке около –4°C. Днем столбик термометра будет показывать от –5 до –1°C.

В воскресенье, 18 декабря, ожидается переменная облачность, возможен ледяной туман. Минимальная ночная температура опустится до –10…–15°C, при низкой облачности она составит около –7. Метеорологи ожидают, что самые высокие дневные температуры составят от –7 до +3°C.

В понедельник, 19 декабря, по-прежнему будут морозы, со вторника температура повысится до +1…–5°C.

Более точный прогноз на Рождество, которое в этом году приходится на субботу, метеорологи дадут за неделю до праздника. Прага ждала снежного Рождества более 10 лет, последний раз снег на улицах столицы выпадал на Рождество в 2010 году. В последние годы температура в этот день не опускалась ниже нуля. В прошлом году она достигала +4,7°C. 

Источник: ceskenoviny.cz

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