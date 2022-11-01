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«Денег нет. Можно я отдам товаром?» Какие нарушения обнаружились на рождественских ярмарках в Чехии

«Денег нет. Можно я отдам товаром?» Какие нарушения обнаружились на рождественских ярмарках в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 декабря
11:53
378
Редактор Seznam Zprávy вместе с сотрудниками Чешской торговой инспекции отправился проверять рождественские киоски на ярмарках. Самые частые виды нарушений — неправильно обозначенные цены и невыдача чека по запросу покупателя. Пришлось выписывать штрафы.

«Денег нет. Можно я отдам товаром?» Какие нарушения обнаружились на рождественских ярмарках в Чехии

Площадь Масарика в центре Йиглавы. Вокруг наряженной елки строят более 30 киосков, к которым в среду утром направились работники Чешской торговой инспекции. На улице мороз минус пять градусов и дует холодный ветер — посетителей, между которыми протискиваются инспектор и его коллега, пока немного.

«Я пойду к сырам, а ты вон к тому пуншу и сваржаку», — делят между собой задачи проверяющие.

В первом киоске сразу же начались проблемы. Инспектор заказывает сыр-косичку и другие товары, оплачивает и просит чек. Проделав такую операцию, он наконец признается, что он не просто посетитель ярмарки, и спрашивает, почему на пакетиках с травами, которые тоже находятся в продаже, нет ценников.

«Неясно, какова реальная цена. Кроме обычной цены на всех фасованных товарах должна быть указана цена в пересчете на 100 граммов продукта», — объясняет инспектор.

«Ах вот оно что? Я и не догадывался», — удивляется продавец киоска многолетнему правилу торговли на ярмарке.

Стоимость мешочка оказывается написана на части коробки — 49,90 кроны за штуку.  

«Вы написали 49,90, но в чеке написано, что продали мне его за 50 крон», — отвечает инспектор.

«Видишь, теперь оказывается, что ты обсчитал на целых выдуманных десять геллеров», — с преувеличением говорит продавец киоска другому сотруднику.

«У нас часто бывает, что продавцы ругают наемных сотрудников за то, что те не намаркировали товар. Иногда они сваливают вину на сотрудников, оправдываются высокой арендной платой или своей невнимательностью», — объясняет репортеру Seznam Zpráv представитель инспекции Йиржи Фрёлих.

Инспектор имеет право на месте наложить штраф в размере до 10 000 крон. Если владелец киоска неоднократно нарушает сразу несколько правил, санкция накладывается в административном порядке. В исключительных случаях штраф может достигать 5 млн крон.

Однако, по словам Фрёлиха, для киосков обычно достаточно штрафов в размере порядка тысячи крон. Сумма варьируется в зависимости от количества нарушений, повторных штрафов, желания продавца пойти навстречу инспектору и других факторов.

Когда торговец сыром слышит о штрафе, он начинает возмущаться. «Тысяча крон? Столько денег только за эту мелочь? Я вчера заплатил 70 000 за два киоска городу. Можно я отдам товаром?» — спрашивает он инспектора.

Инспектор с 20-летним стажем через некоторое время признается, что с нарушениями сталкивается часто, но такое интересное предложение давненько не слышал.

 

Нарушение закона в половине случаев

В этом году инспекторы уже провели 160 проверок продавцов на рождественских ярмарках по всей Чехии. В половине случаев были зафиксированы нарушения. Чаще всего это неуказание цены или отсутствие цены за 100 граммов. На втором месте — невыдача чека по требованию потребителя.

Тем временем инспектор осматривает прилавок с напитками и сладостями, рядом чувствуется аромат разных видов пунша и сваржака. Слева лежит печенье «Штрамберкские уши» и кислые жевательные конфеты.

«Есть нарушения: на четырех видах конфет не указана цена за 100 граммов, но это просто дополнительный ассортимент. В остальном господин соблюдал правила при продаже напитка», — хвалит инспектор.

В этом случае, по мнению сотрудников инспекции, можно договориться устно.

«Я думал, что как производителю кондитерских изделий мне не нужно указывать цены за граммы. Честно говоря, мне это кажется бессмысленным. Клиент видит товар. И он может решить, нравится ему цена или нет», — извиняется производитель и продавец Богуслав Штауберт. Инспектор только что сообщил ему, что исключения для производителей больше не действуют.

«Вчера здесь была санитарно-гигиеническая служба. Обычно мы проходим проверки два-три раза в год. Но меня еще не оштрафовали», — утверждает он.

По его словам, предпринимателям трудно уследить за всеми правилами. «Даже чтобы просто прочесть закон, трудно найти нужные места в тексте. Вы перелистываете 10 листов, и к вам относится, например, всего лишь одна строчка текста внизу слева. А правила все продолжают меняться», — пожимает он плечами.

Обычно в Адвент инспекторы успевают провести около 300 проверок. Из-за ковида и закрытых рынков в прошлом году инспекция продавцов перед Рождеством не проверяла.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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