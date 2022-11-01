«Мама, нам выбивают дверь!». Языковые курсы для студентов из Чехии обернулись кошмаром

Чешские родители выложили десятки и даже более ста тысяч крон за то, чтобы их дети немного подучили язык за границей. Впрочем, по прибытии учащихся ждал неприятный сюрприз — в некоторых случаях вплоть до угрозы здоровью.

Обучение за границей на языковых курсах — это опыт, который остается с детьми на всю жизнь. Но всегда ли этот опыт приятный? Редактор Seznam Zpráv Петр Джуна и ютубер Йиржи Буришек записали истории людей, для которых языковые курсы обернулись кошмаром, несмотря на огромные суммы, которые выложили их родители за обучение.

Все началось достаточно невинно. В своем посте в Instagram, Марек, клиент агентства Education First (EF), пожаловался, что жилье, которое агентство организовало для него в Сиднее, не соответствует гигиеническим нормам. Комната мало напоминала студенческое общежитие, а скорее была похожа на заброшенное нежилое помещение.

Как заявил Марек, агентство ничего не предприняло и ему пришлось самому искать другое жилье. Когда в дело вмешались журналисты, они обнаружили, что такой случай в практике агентства далеко не первый.

«Каждому клиенту мы отвечаем мгновенно, о проблеме мы знали», — ответила на встрече региональный менеджер EF Сабина Новакова. «С начала ковида люди стали вести себя агрессивнее», — добавляет Новакова, объясняя, что некоторые люди хотят испортить репутацию агентства, используя для этого социальные сети.

На встрече с журналистами представители EF также напомнили, сколько курсов они проводят каждый год и как низка среди них доля негативных отзывов. Впрочем, они также согласились с тем, что ситуация, в которой оказались некоторые студенты, была «неидеальной».

«Я понимаю, почему появились негативные отзывы, и прошу прощения», — говорит Новакова. «С другой стороны, ни в одном из них не стояло вопроса жизни и смерти. Все получили то, что им обещали».

Плесень и моча

За пребывание на другом конце света, чтобы изучать там иностранный язык и завести полезные знакомства на будущее Марек заплатил 125 тысяч за два месяца. Однако когда он прибыл на место, то его ждал неприятный сюрприз. Жилье, где ему предстояло провести следующие несколько недель, больше походило на декорации фильма ужасов.

«Снаружи дом выглядел нормально. Но как только я вошел в гостиную, то заподозрил неладное», — говорит Марек. «Шок наступил, когда я увидел комнату, где буду спать. Кровать пахла так, будто в нее кто-то помочился. Но на кухне была полная катастрофа». На холодильнике висела надпись, запрещающая его использование, а в чайнике плавало то, что Марк принял за черную плесень.

Именно поэтому он решил переехать — нашел жилье в другом месте и потребовал компенсацию от EF. Надо добавить, что в конце концов он компенсацию получил и проживал в резиденции агентства до конца программы.

Но когда репортеры стали более подробно исследовать деятельность агентства, выяснилось, что ситуация в Сиднее далеко не исключительная и для Марека все могло закончиться гораздо хуже.

Ужасное чувство — говорит отец клиентки агентства

О своем опыта рассказала и Рената, имевшая оплаченное на месяц пребывание в Великобритании. По приезду ее тоже ждал сюрприз: в комнате, предназначенной для двоих, жили еще пять студентов. На всех у них была одна розетка, а двери не закрывались, поэтому все ценные вещи приходилось носить с собой.

По словам EF, это было связано с тем, что в то время к курсам был большой интерес. А тем, кому данные условия не подходили, они предлагали поехать в другие даты. По крайней мере, так они сказали, когда журналисты посетили их офис на Вацлавской площади. Между тем, в том же офисе чуть раньше родители Ренаты прямо заявили представителям компании, что если бы они знали, что студентов будет так много, то отправили бы дочь в другое место.

Однако переполненность курса оказалась далеко не единственной причиной, почему родители Ренаты приходили в офис агентства. Их беспокоил один инцидент, который произошел примерно через неделю после того, как их четырнадцатилетняя дочь уехала в Великобританию.

Около полуночи они получили сообщения от дочери о том, что другие ученики напились, а уже через час пытались выломать дверь в комнату девушки, чтобы проникнуть внутрь.

Ренате удалось удержать дверь, навалившись всем своим весом. В то же время она писала сообщения своим родителям, которые находились за 1,5 тысячи километров.

После этого случая родители решили вернуть Ренату домой — дочь плакала по телефону, а они чувствовали себя бессильными что-либо сделать на расстоянии. Им помог друг семьи, который жил в Британии. «Когда у тебя есть четырнадцатилетняя дочь, которая находится где-то в совершенно чужой среде, а ты не можешь ее немедленно спасти, это ужасное чувство», — говорит отец.

Переезд в комнату, на которую имела право Рената, не состоялся даже спустя неделю, несмотря на ежедневное общение с агентством. Для последующего отъезда несовершеннолетней Ренаты родителям необходимо было подписать доверенность. Тут возникла проблема. «Я устроил все так, чтобы ей помог вернуться наш друг из Лондона. В агентстве мне сказали, что им нужна от меня доверенность, что логично», — вспоминает отец.

Он составил доверенность и отправил ее по электронной почте в чешское отделение агентства. «Через полчаса мне перезвонили и сказали, что извиняются, но я должен подписать их образец, где мелкими буквами было написано: подписывая доверенность, я отказываюсь от права требовать какие-либо деньги обратно». Отца это не устроило и начался дальнейший круг размышлений, как вычеркнуть это предложение или как поступить иначе, чтобы не потерять деньги.

В EF это обосновали тем, что такое уточнение защищает их интересы, если кто-то решит уехать по причине внезапной перемены планов.

«Коллеги неправильно поступили, дав родителям подписать ту же бумагу в то время, когда стояла реальная причина, а не "мы решили уехать раньше, потому что нас пригласили родственники на свадьбу"», — признали во время встречи с журналистами представители EF.

В конце концов все разрешилось тем, что отец поставил отметку в доверенности и указал в документе, что не согласен с этим пунктом. По словам адвоката семьи Ренаты, который занимается делом, он бы мог этого не делать — на компенсацию они и так имеют право.

Семья связалась с законным представителем после того, как они не смогли договориться о сумме компенсации с EF. В то время как семья требовала полную сумму за проживание дочери и транспортные расходы, агентство было готово оплатить только оставшуюся часть пребывания, но отказалось возвращать всю стоимость поездки. На уступки они пошли только после того, как делом заинтересовались журналисты, и обещали выплатить компенсацию, если семья перестанет давать комментарии СМИ.

Плесень, пыль и волосы в душе? И это меньшие из бед

«Не давать комментарии», похоже, нормальная практика для этого агентства. В отзывах на интернет-порталах часто упоминается, что агентство отвечает клиентам только до тех пор, пока не возникнут проблемы.

Мартина ездила через EF в Манчестер на три недели. Во-первых, компания не организовала билеты, хотя это было указано в договоре. Тогда они выбрали стыковку, за которую Мартине пришлось бы заплатить 18 тысяч крон, поэтому она предпочла сама найти рейс на 4 тысячи дешевле.

Как и клиентов из предыдущих историй, Мартину ожидал полный бардак. «Когда меня привели в мою комнату, я начала плакать, — вспоминает она. «Постель была грязная, повсюду пыль и плесень», — описывает она жилье, где ей предстояло провести следующие три недели. «В душе валялись сбритые волосы» Она и ее соседи по комнате даже нашли постельных клопов.

Семья, которая ее приняла, была хорошей, но запрещала ей есть продукты, не соответствующие их религиозным убеждениям. Кроме того, они плохо знали английский язык.

Мартина попробовала пожаловаться на беспорядок в EF. «Они ответили, что у них есть дела поважнее и что я должна разобраться сама», — говорит студентка, которой пришлось в такой обстановке справлять свой день рождения (восемнадцатилетие). Чешское и английское отделения никак не могли разобраться, кто же должен решать эту проблему, и в итоге порекомендовали студентке самой купить моющие средства и новое постельное белье.

В то время она и не подозревала, что это будут наименьшие из бед, ожидавших ее в следующие три недели. Отец принимающей семьи упомянул главное: «Он сказал, что это очень опасный район и что нам лучше поскорее возвращаться домой и никуда больше не ходить», — говорит студентка. «Странно, что агентство селит своих студентов в такой район, который они были обязаны проверить», — добавляет она.

Сначала она отнеслась к словам об опасности легкомысленно, а зря.

Стрельба на улице и попытка похищения в парке

«Когда мы легли спать, раздались выстрелы», — вспоминает она. «Мы подумали, что кто-то запустил фейерверк, поэтому начали выглядывать его в окне, но ничего не увидели». Оказалось, что это был вовсе не фейерверк, а настоящая стрельба. И это был не единичный случай.

«Мне было не по себе. И это случилось не один раз, а семь. Безумие», — вспоминает она о своем районе. Когда она решилась поговорить о ситуации с принимающей семьей, то услышала в ответ, что здесь это в порядке вещей: «Просто так бывает, кого-то могут застрелить просто так и никого это особо не заботит».

Мартина признается, что ей до сих тяжело даются воспоминания о «культурной и образовательной поездке». Постоянные выстрелы на улице или находка — полиэтиленовый пакет с длинным ножом, — были еще не самым страшным. Опасаясь за свою безопасность, она все свободное время проводила с соседкой по комнате. Но постоянно быть с кем-то сложно, поэтому однажды она решила пойти в парк одна. «Я села на лавочку и разрыдалась», — вспоминает она, как все началось. «Ко мне подошел мужчина, и сначала он вел себя участливо — спросил меня, почему я плачу, и сказал, что все наладится».

Сначала Мартина почувствовала облегчение, что все не так уж и плохо.

«Но потом он спросил, не хочу ли я пойти к нему, на что я ясно ответила "нет", я приехала сюда на образовательную программу учиться, что у меня есть парень и что я просто не хочу», — описывает она. — «Но он настаивал, и когда я снова твердо ответила, что не хочу, он схватил меня и потащил».

Поскольку мужчина был сильнее ей просто оставалось молотить его кулаками и кричать.

«Подошли какие-то люди и дальше ничего не делали», — описывает она равнодушие окружающих. «Они просто смотрели, но парень, наверное, испугался и оставил меня в покое. Мне никто не помог». Даже английская школа, которой Мартина рассказала о своем опыте, заверила ее, что это нормально, и она должна порадоваться, что все обошлось.

Мартина рассказала об инциденте только в британском отделении. Поскольку она умоляла родителей ничего с их стороны не предпринимать, то чешскому отделению о ситуации ничего не было известно. После возвращения в Чешскую Республику студентке позвонили с просьбой оставить отзыв. Сотрудница агентства сначала казалась очень вежливой милой и заинтересованной. «После моего рассказа она немного помолчала и ответила: «Ясно, очень жаль, всего хорошего. До свидания».

В то же время такое поведение прямо противоречит заявлению агентства, представители которого заявили редакции при первой встрече, что обстоятельно разбираются с каждым негативным отзывом.

Работники агентуры преуменьшают размер проблем, с которыми столкнулись их клиенты. Они также сообщили журналистам, что все жалобы они рассматривают и среди них нет таких, которые бы угрожали жизни их клиентов. То, с чем могла бы поспорить, например, Мартина, пережившая попытку похищения.

После первой очной встречи представители EF написали журналистам, что дальнейших комментариев можно не ждать. Такой же ответ пришел в запросе на вторую встречу после того, как журналисты получили новую информацию о других недовольных клиентах. «Я думаю, что во время нашего разговора здесь, в нашем офисе, я рассказала больше, чем вы изначально спрашивали», — написала Сабина Новакова в электронном письме.

Важно отметить, что Education First — это международное агентство, которое ежегодно отправляет на обучение тысячи детей. Это одно из крупнейших агентств такого типа в мире, с филиалами в десятках стран, и некоторые проблемы ложатся на плечи местных отделений.

Однако это не отменяет того, с чем столкнулись пострадавшие клиенты. Запоздавшие ответы в случае возникновения проблем, нежелание их решать и, возможно, плохое представление об условиях, в которые они отправляют своих клиентов, — ничего из этого нельзя объяснить «переполненностью» курсов. Что касается самого обучения, то судя по тому, что пишут в социальных сетях, в подавляющем большинстве случаев оно качественное.

Источник: seznamzpravy.cz

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