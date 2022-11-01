Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш опозорился перед детьми: он не знал ни названия планет, ни самой известной книги Гашека

​Андрей Бабиш привнес на президентские выборы неожиданную тему, когда провалил викторину, подготовленную для него учениками начальной школы. Оказалось, что он плохо знает чешскую литературу, а Луну и Солнце он назвал планетами Солнечной системы. Дети не могли перестать смеяться.

Бабиш выступил перед детьми в программе Prima K tabuli!, которая постепенно подвергает аналогичному тесту всех кандидатов в президенты.

Например, дети спросили бывшего премьер-министра и руководителя движения ANO, какие самые известные работы Ярослава Гашека. «Не знаю», — ответил Бабиш.

Всемирно известный юморист Гашек прославился в основном благодаря книге «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». «Покорно сообщаю, что у меня уже есть план на выходные», — написал позже Бабиш в своем аккаунте в Твиттере, где он сфотографировался с книгой Гашека.

Но больше всего экс-премьеру стыдно перед учениками. Назовите несколько важных работ Карела Чапека, попросила девочка. «Я действительно не знаю, наверное. Я сожалею об этом, — ответил Бабиш. «Ни одной?» — переспросил другой школьник, который вздохнул с облегчением, когда Бабиш выпалил после долгой паузы: «... Война с саламандрами?»

Бабиш даже не мог вспомнить надпись над занавесом в Национальном театре в Праге и что она означала: «Я не знаю, но мы реконструировали Национальный музей и Государственную оперу», — корчился он так, словно участвовал в политической телевизионной дуэли.

«Сколько желудков у коровы, как они называются и зачем ей столько желудков?» — спросил еще один школьник во время викторины.

«Ужасно много, я не знаю, сколько их... Для пищеварения. И, наверное, для производства молока», — шокировал детей Бабиш, в том числе владелец одного из крупнейших чешских молокозаводов.

Викторина продолжалась. «Назовите планеты Солнечной системы», - пытались спросить дети из первого класса начальной школы. "О Боже, хорошо... Луна, Марс, Плутон, Сатурн. Что еще там? Солнце», — выступил Бабиш. Дети больше не могли сдерживаться и стали громко смеяться.

Источник: novinky.cz