Будет ли снег на это Рождество в Чехии?

В ночь на понедельник, 19 декабря, температура опустилась ниже нуля. Холоднее всего в Чехии было в Воларах на станции Лучни-Поток, где термометр зафиксировал −22,1°C. Во второй половине ночи мороз ослаб, и утром температура была в основном от −3 до −8°C, в Остраве, Опаве и на Шумаве — ниже −12°C.
Сегодня, в понедельник, 19 декабря, в Чехии будет облачно, в некоторых районах выпадет небольшой снег, а на западе и севере республики синоптики прогнозируют ледяной дождь и гололед. Днем столбик термометра покажет около −1°C. Скорость ветра может достигать 75 километров в час, на горных хребтах — даже 90 километров в час. Местами на дорогах могут образовываться языки снега или льда.
Во вторник, 20 декабря, самая высокая дневная температура составит +1°C, в среду может быть +3°C. В среду днем и вечером в большинстве районов пройдут дожди. На севере и востоке возможны ледяные дожди, синоптики предупреждают о гололеде.
В четверг, 22 декабря, самые высокие дневные температуры составят около +6°C, в пятницу, 23 декабря, — до +10°C. В преддверии рождественских выходных в Чехии будет в основном облачно с дождем.
На Рождество метеорологи прогнозируют облачную погоду с дождями в большинстве районов. В начале выходных днем будет +12°C, ночью морозов не ожидается.
Источник: ceskenoviny.cz
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