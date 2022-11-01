Кемпинговый фонарь из Китая может убить при использовании, предупреждает Чешская торговая инспекция

Китайская походная лампа Solar Zoom, модель YD-3589, может привести к серьезным травмам или даже смерти. Существует риск поражения электрическим током в месте подключения зарядного кабеля во время подзарядки от сети. Поэтому Чешская торговая инспекция (ČOI) сообщила 19 декабря о запрете на продажу этого продукта.
Опасная лампа китайского производства продается в картонной коробке с маркировкой YD-3589, Solar Zoom Camping Lamp. Импортер — пражская компания Indo Internity, на товаре указан знак соответствия CE и маркировка E10253D3V72A1305.
Источник: ceskenoviny.cz
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