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Кемпинговый фонарь из Китая может убить при использовании, предупреждает Чешская торговая инспекция

Кемпинговый фонарь из Китая может убить при использовании, предупреждает Чешская торговая инспекция

Партнер рубрики:
Kochy
19 декабря
14:01
461
Чешская торговая инспекция запретила продажу опасной лампы для кемпинга Solar Zoom Camping Lamp. Было обнаружено, что продукт представляет серьезную опасность поражения электрическим током.

Кемпинговый фонарь из Китая может убить при использовании, предупреждает Чешская торговая инспекция

Китайская походная лампа Solar Zoom, модель YD-3589, может привести к серьезным травмам или даже смерти. Существует риск поражения электрическим током в месте подключения зарядного кабеля во время подзарядки от сети. Поэтому Чешская торговая инспекция (ČOI) сообщила 19 декабря о запрете на продажу этого продукта.

Опасная лампа китайского производства продается в картонной коробке с маркировкой YD-3589, Solar Zoom Camping Lamp. Импортер — пражская компания Indo Internity, на товаре указан знак соответствия CE и маркировка E10253D3V72A1305.

Источник: ceskenoviny.cz

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