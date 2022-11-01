Чехи ездят в отпуска как ни в чем не бывало. Крупный туроператор побил рекорды продаж

Этот год стал рекордным для туристических агентств Fischer и Exim, входящих в группу Der Touristik EE. Они свозили на отдых около 750 000 человек — продажи превысили 14 млрд крон.

«Этот год был рекордным, на чешском рынке мы выросли на 20%, а наш оборот составляет 14,3 млрд крон», — говорит глава Der Touristik EE Йиржи Елинек в интервью программе Agenda SZ Byznys.

Впрочем, прибыль в десятки миллионов крон точно не станет историческим рекордом: наценка туроператоров снизилась. «Сезон был очень сложным. Как только сняли ковидные ограничения, народ пошел полным ходом — лето выдалось фантастическим. Но потом люди получили первые счета за электроэнергию, и мы сразу зафиксировали падение», — добавляет Елинек.

«Кажется, клиенты снова чувствуют себя неуверенно, — добавляет Елинек. — (...) Для нас определяющими будут январь и февраль, чтобы мы могли понять, как на самом деле обстоят дела на рынке». Он добавляет, что речь идет о турах по классическим направлениям, то есть в Турцию, Испанию, Египет или Грецию. На данный момент продажи зимних туров примерно такие же, как и до ковида. Однако цены изменились.

«Это зависит от страны. Цены растут, где-то больше, где-то меньше, можно сказать, процентов на десять», — говорит Елинек, добавляя, что невозможно предугадать, как в итоге изменится цена, так как «мы живем в неспокойное время». Однако он не считает, что предстоящий период будет более сложным для туристических агентств, чем время пандемии ковида.

Источник: seznamzpravy.cz

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