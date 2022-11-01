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Новые вакансии для читателей 420on в Чехии со 2 по 19 декабря

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии со 2 по 19 декабря

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
19 декабря
17:40
306
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии со 2 по 19 декабря

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Работник на склад (обслуживание VZV)

Где: Ческе-Будеевице

Работа с погрузчиком на HPP, опыт на релевантной позиции будет преимуществом.

Подробности и контакты

HR-менеджер, маркетолог

Где: Прага

Требуется маркетолог, рекрутер для работы в международном HR-агенстве. Основные задачи — поиск и привлечение кандидатов для закрытия рабочих специальностей.

Подробности и контакты

Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге

Где: Прага

Сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах.

Подробности и контакты

Бухгалтер

Где: Прага, Пльзень

Требуется бухгалтер со знанием чешского языка. Описание работы: обработка счетов-фактур, работа с документацией. Работа в стабильной компании, корпоративная мобильная связь.

Подробности и контакты

Офис-менеджер (курьер)

Где: Прага

Контроль за начислением заработной платы сотрудникам, за отчетностью в органы медицинского и социального страхования. Ведение и контроль расчетов с поставщиками и покупателями, в том числе в системе Bussystem. 

Подробности и контакты

Разработчик комбинированных ИИП (analog/digital DC-DC)

Где: Прага

Требуются опытные специалисты с рабочим стажем и возможностью его подтвердить — разработчики источников электропитания AC-DC DC-DC 20W… 5000 W. 

Подробности и контакты

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