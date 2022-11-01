Новые вакансии для читателей 420on в Чехии со 2 по 19 декабря

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Работник на склад (обслуживание VZV)
Где: Ческе-Будеевице
Работа с погрузчиком на HPP, опыт на релевантной позиции будет преимуществом.
HR-менеджер, маркетолог
Где: Прага
Требуется маркетолог, рекрутер для работы в международном HR-агенстве. Основные задачи — поиск и привлечение кандидатов для закрытия рабочих специальностей.
Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге
Где: Прага
Сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах.
Бухгалтер
Где: Прага, Пльзень
Требуется бухгалтер со знанием чешского языка. Описание работы: обработка счетов-фактур, работа с документацией. Работа в стабильной компании, корпоративная мобильная связь.
Офис-менеджер (курьер)
Где: Прага
Контроль за начислением заработной платы сотрудникам, за отчетностью в органы медицинского и социального страхования. Ведение и контроль расчетов с поставщиками и покупателями, в том числе в системе Bussystem.
Разработчик комбинированных ИИП (analog/digital DC-DC)
Где: Прага
Требуются опытные специалисты с рабочим стажем и возможностью его подтвердить — разработчики источников электропитания AC-DC DC-DC 20W… 5000 W.
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