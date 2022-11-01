Новые вакансии для читателей 420on в Чехии со 2 по 19 декабря

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Работник на склад (обслуживание VZV)

Где: Ческе-Будеевице

Работа с погрузчиком на HPP, опыт на релевантной позиции будет преимуществом.

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HR-менеджер, маркетолог

Где: Прага

Требуется маркетолог, рекрутер для работы в международном HR-агенстве. Основные задачи — поиск и привлечение кандидатов для закрытия рабочих специальностей.

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Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге

Где: Прага

Сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах.

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Бухгалтер

Где: Прага, Пльзень

Требуется бухгалтер со знанием чешского языка. Описание работы: обработка счетов-фактур, работа с документацией. Работа в стабильной компании, корпоративная мобильная связь.

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Офис-менеджер (курьер)

Где: Прага

Контроль за начислением заработной платы сотрудникам, за отчетностью в органы медицинского и социального страхования. Ведение и контроль расчетов с поставщиками и покупателями, в том числе в системе Bussystem.

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Разработчик комбинированных ИИП (analog/digital DC-DC)

Где: Прага

Требуются опытные специалисты с рабочим стажем и возможностью его подтвердить — разработчики источников электропитания AC-DC DC-DC 20W… 5000 W.

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