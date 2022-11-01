Ограничьте объятия и поцелуи, призывает Минздрав Чехии: в стране эпидемия респираторных заболеваний

​В Чехии распространяется эпидемия респираторных инфекций. Больницы сообщают об увеличении числа госпитализаций самых маленьких пациентов, а в некоторых уже полностью заняты койки. Гигиенисты рекомендуют ограничить рукопожатия, объятия и поцелуи.

В Чехии снова эпидемия — на этот раз это волна острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа. Об этом сообщил Минздраве совместно с Государственным институтом здравоохранения.

«Число заболевших за прошедшую неделю достигло значения 2 343 случая на 100 000 жителей, что представляет собой рост на 33,6% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах и во всех возрастных группах. По развитию и дальнейшему росту заболеваемости нынешнюю ситуацию можно характеризовать как продолжающуюся эпидемию гриппа», — говорится в сообщении.

В то время как covid-19 доминировал в статистике в течение последних двух лет, в этом году на первый план выходят другие ранее распространенные инфекции. Среди прочего растет число вирусов RS, вызывающих инфекции дыхательных путей.

Как отмечают гигиенисты, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) обычно имеет инкубационный период от четырех до шести дней. Заболевание проявляется насморком, потерей аппетита и позже кашлем. Опасен для детей до двух лет и особенно для недоношенных детей, так как может вызвать у них серьезные проблемы с дыханием.

«Пациенты, инфицированные вирусом RS, обычно заразны в течение трех-восьми дней, за исключением людей с ослабленным иммунитетом, которые могут заражать других до четырех недель. У школьников инфекция проявляется легким поражением верхних дыхательных путей, заболевание легко распространяется. Вирус распространяется воздушно-капельным путем при кашле и чихании», — резюмируют эксперты.

По словам директора министерского департамента охраны здоровья населения Матиаша Фошума, можно предположить, что число больных респираторными заболеваниями, в том числе гриппом, увеличится и на следующей неделе.

«Люди должны максимально избегать больших групп и в большей степени соблюдать элементарные правила гигиены, например использовать одноразовые салфетки при кашле или чихании. Им также следует ограничить рукопожатия, объятия при приветствии или касание лица и глаз немытыми руками. В случае болезни или ее симптомов мы рекомендуем оставаться дома и ограничить контакты с группами риска, такими как пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, до необходимого минимума», — сказал Матиаш Фошум.

Заболеваемость сейчас растет во всех регионах. Например, в Карловарском крае на прошлой неделе гигиенисты зафиксировали 2 643 случая на 100 000 жителей. Однако заболеваемость там преодолела эпидемический порог неделей ранее, когда на 100 000 жителей приходилось 2 060 случаев.

Наибольшее количество больных приходится на группу маленьких детей в возрасте до пяти лет, у которых гигиенисты отмечают заболеваемость 8 944 случая на 100 000 жителей, что на 22,5% больше, чем на прошлой неделе.

Но самый высокий прирост был за последнюю неделю в возрастной группе от 15 до 24 лет. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость респираторными заболеваниями увеличилась на 55,8 % и составила 3 464 случая на 100 000 жителей.

«Что касается процентного прироста, то самая быстрая динамика в группе пожилых людей, то есть людей старше 65 лет. На прошлой неделе мы предупреждали, что будет еще хуже, так и произошло. Мы хотели бы призвать людей к осторожности: не ходить в большие коллективы, носить респиратор в общественном транспорте — сегодня это не стыдно», — сказала Яна Бёмова, пресс-секретарь Региональной станции гигиены края Высочина.

В этом году эпидемия респираторных инфекций также сопровождается нехваткой лекарств. Уже несколько недель почти невозможно купить в чешских аптеках «Нурофен» для самых маленьких детей в виде свечей или сиропов. Сиропы наконец должны прибыть в рамках внеочередной поставки на этой неделе.

«Пока поступило некоторое количество свечей. Это средства для детей от 12,5 кг. Сиропы еще не пришли, но поставки будут в течение дня. Однако мы можем приготовить суппозитории. Мы также готовим сиропы с парацетамолом. Но мы готовим порядка 30 упаковок, и все быстро исчезает», — сказала Rádio Express в понедельник Яна Влчкова, фармацевт университетской больницы Буловка.

Как и на прошлой неделе, Фармацевтическая палата Чехии призывает людей не запасаться лекарствами впрок, если в семье нет заболевших детей.

По данным Минздрава, было заказано более 300 000 бутылок сиропа, этого должно хватить.

Как рассказал Seznam Zprávy министр здравоохранения Властимил Валек из TOP 09, следующая волна инфекций, прежде всего гриппа, может прийти после праздников. «Но риск того, что мы массово примем ограничительные меры, такие как закрытие театров или горных курортов, нулевой», — добавил министр.

Источник: seznamzpravy.cz

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