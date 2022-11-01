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В Чехии с 1 января отменяются обязательные медосмотры для ряда профессий

В Чехии с 1 января отменяются обязательные медосмотры для ряда профессий

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Kochy
20 декабря
11:04
170
Минздрав совместно с Торгово-промышленной палатой и Союзом промышленности и транспорта представил поправку к постановлению, отменяющую обязанность работодателей проводить повторные профмедосмотры для профессий, не связанных с повышенным риском.

В Чехии с 1 января отменяются обязательные медосмотры для ряда профессий

Медосмотры будут проводиться на добровольной основе с 1 января 2023 года. По данным Министерства здравоохранения, работодатели за счет этого смогут сэкономить сотни миллионов крон в год.

Проверки останутся только для профессий, которые в соответствии с законом об охране здоровья населения отнесены к категориям риска, подпадают под профессиональные риски или имеют факторы риска, исключающие или ограничивающие пригодность к работе по состоянию здоровья.

Что касается представителей прочих профессий, медосмотры останутся только в том случае, если этого требует работник или работодатель.

«Одна из целей правительства — сократить ненужную бумажную работу. Этот указ — часть так называемого антибюрократического пакета, который действует именно в таком духе», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек из TOP 09.

По его словам, отмена медосмотров приведет к сокращению бюрократии, а также к экономии сотен миллионов крон в год со стороны работодателей. Кроме того, этот шаг сэкономит время врачам и сотрудникам, часто ходившим «просто за штампом».

В то же время в министерстве заявили, что указ не касается обязательных профмедосмотров при приеме на работу.

«Мы ценим, что министр здравоохранения ищет способы поддержать профилактику при отмене ненужной бюрократии. Большое количество работодателей уже предлагают различные медицинские программы, от взносов на профилактику или вакцинацию до обеспечения витаминами и различных программ восстановления», — сказал Томаш Проуза, президент Ассоциации торговли и туризма и вице-президент Чешской торговой палаты.

Источник: seznamzpravy.cz

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