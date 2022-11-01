В Чехии подорожали лекарства. Фармацевты просят не закупать препараты впрок

По данным Чешской фармацевтической палаты (ČLnK), лекарства подорожали на 5–7% — в среднем речь идет о паре крон. Опасения по поводу значительного увеличения стоимости рецептурных лекарств необоснованны, говорится в пресс-релизе. После достижения предела, установленного в размере 500 крон для людей старше 70 лет, страховая возвращает сумму, оплаченную сверх лимита. Страховые компании отмечают, что у некоторых людей неправильно указан адрес или банковский счет, из-за чего им не получается вернуть деньги.

«Всеобщий рост цен также отразился на стоимости некоторых лекарств. Однако это определенно не повод для паники, поскольку цены на лекарства выросли всего на 5–7%. Поэтому речь идет о сумме от нескольких крон до десятка», — говорит президент ČLnK Алеш Кребс.

Палата рекомендует приобретать безрецептурные лекарства и БАДы только после консультации с фармацевтом, обращая внимание на правильную дозировку и не покупая без необходимости лекарства впрок.

Из-за перерывов в поставках, по словам фармацевтов, в последнее время люди запасаются лекарствами, которые им в данный момент не нужны.

«Совершенно излишне и неэффективно закупать лекарства в избытке», — сказал вице-президент палаты Мартин Копецки. По его словам, например, нецелесообразно покупать сиропы с коротким сроком хранения. «Это приводит только к тому, что те, кто в них срочно нуждается, не могут их купить. У других лекарства в итоге пропадают в домашней аптечке и становятся непригодными», — добавил он.

Уже несколько месяцев производители предупреждают о подорожании производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В случае отпускаемых по рецепту лекарств они не могут включить в стоимость возросшие цены на энергию и другие факторы, поскольку в Чешской Республике установлена максимальная стоимость таких препаратов. Именно поэтому, по мнению производителей, лекарств может не быть в наличии, ведь их выгоднее продавать за границу.

«Если регулируемая цена не покрывает затраты на производство и импорт, логично, что некоторые лекарства могут исчезнуть с рынка», — заявил в августе исполнительный директор Чешской ассоциации фармацевтических компаний (ČAFF) Филип Врубель.

Источник: ceskenoviny.cz

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