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В Чехии подорожали лекарства. Фармацевты просят не закупать препараты впрок

В Чехии подорожали лекарства. Фармацевты просят не закупать препараты впрок

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 декабря
15:07
236
По данным Чешской фармацевтической палаты (ČLnK), лекарства подорожали на 5–7% — в среднем речь идет о паре крон. Опасения по поводу значительного увеличения стоимости рецептурных лекарств необоснованны, говорится в пресс-релизе. После достижения предела, установленного в размере 500 крон для людей старше 70 лет, страховая возвращает сумму, оплаченную сверх лимита. Страховые компании отмечают, что у некоторых людей неправильно указан адрес или банковский счет, из-за чего им не получается вернуть деньги.

В Чехии подорожали лекарства. Фармацевты просят не закупать препараты впрок

«Всеобщий рост цен также отразился на стоимости некоторых лекарств. Однако это определенно не повод для паники, поскольку цены на лекарства выросли всего на 5–7%. Поэтому речь идет о сумме от нескольких крон до десятка», — говорит президент ČLnK Алеш Кребс.

Палата рекомендует приобретать безрецептурные лекарства и БАДы только после консультации с фармацевтом, обращая внимание на правильную дозировку и не покупая без необходимости лекарства впрок.

Из-за перерывов в поставках, по словам фармацевтов, в последнее время люди запасаются лекарствами, которые им в данный момент не нужны. 

«Совершенно излишне и неэффективно закупать лекарства в избытке», — сказал вице-президент палаты Мартин Копецки. По его словам, например, нецелесообразно покупать сиропы с коротким сроком хранения. «Это приводит только к тому, что те, кто в них срочно нуждается, не могут их купить. У других лекарства в итоге пропадают в домашней аптечке и становятся непригодными», — добавил он.

Уже несколько месяцев производители предупреждают о подорожании производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В случае отпускаемых по рецепту лекарств они не могут включить в стоимость возросшие цены на энергию и другие факторы, поскольку в Чешской Республике установлена максимальная стоимость таких препаратов. Именно поэтому, по мнению производителей, лекарств может не быть в наличии, ведь их выгоднее продавать за границу.

«Если регулируемая цена не покрывает затраты на производство и импорт, логично, что некоторые лекарства могут исчезнуть с рынка», — заявил в августе исполнительный директор Чешской ассоциации фармацевтических компаний (ČAFF) Филип Врубель.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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