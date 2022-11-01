В Чехии в сафари-парке Двур Кралове родился редкий детеныш черного носорога

13 декабря в сафари-парке Двур-Кралове-над-Лабем родился детеныш двурогого черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения. Новый детеныш — самка. Это второй детеныш носорога, родившийся в этом году. Первым был самец, родившийся в марте, которого назвали Киев.

Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь зоопарка Зузана Бучкова. Safari Park является одним из крупнейших и наиболее успешных заводчиков носорогов в мире.

После рождения маленькая самка весила в среднем 28 килограммов для своего вида. «Вскоре после родов мать Молли начала кормить детеныша грудью, и сейчас он чувствует себя хорошо», — сказал зоолог Йиржи Хруби, отвечающий за разведение носорогов в сафари-парке.

Самка Молли родила впервые. Отец, как и в случае с Киевом, племенной носорог Даву. Детеныш живет в вольере и посетители зоопарка его пока не увидят.

В настоящее время в сафари-парке обитает 20 носорогов, из которых 14 восточных черных носорогов и шесть южных белых носорогов. Черные носороги находятся под угрозой исчезновения, в дикой природе осталось всего около 900 особей. В Африке насчитывается около 20 000 южных белых носорогов.

Сафари-парк является самым крупным зоопарком мира, занимающимся разведением восточных черных носорогов. Всего в Двур Кралове родилось 48 из них, включая последнюю самку. Из зоопарка девять черных носорогов восточного подвида были возвращены в дикую природу в Руанде и Танзании.

Основа разведения носорогов была заложена в Чехии 50 лет назад. Животных из африканских экспедиций на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века привез тогдашний директор зоопарка Йозеф Вагнер. Первый носорог родился в Двур Кралове в 1976 году. Из 60 носорогов, рожденных до сих пор в зоопарке, 48 были двурогими черными.

В 2009 году зоопарк отправил четырех северных белых носорогов в кенийский заповедник Ол Педжета. После гибели самцов Суни и Судана в Кении остались две самки, которые являются последними животными в своем роде в мире. Ученые пытаются спасти вид, используя методы искусственного размножения, потому что животные в Ол-Пейета больше не могут воспроизводиться естественным путем.

Источник: ceskenoviny.cz