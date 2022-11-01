Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии в сафари-парке Двур Кралове родился редкий детеныш черного носорога

В Чехии в сафари-парке Двур Кралове родился редкий детеныш черного носорога

Партнер рубрики:
Kochy
20 декабря
16:48
185
13 декабря в сафари-парке Двур-Кралове-над-Лабем родился детеныш двурогого черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения. Новый детеныш — самка. Это второй детеныш носорога, родившийся в этом году. Первым был самец, родившийся в марте, которого назвали Киев.

В Чехии в сафари-парке Двур Кралове родился редкий детеныш черного носорога

Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь зоопарка Зузана Бучкова. Safari Park является одним из крупнейших и наиболее успешных заводчиков носорогов в мире.  

После рождения маленькая самка весила в среднем 28 килограммов для своего вида. «Вскоре после родов мать Молли начала кормить детеныша грудью, и сейчас он чувствует себя хорошо», — сказал зоолог Йиржи Хруби, отвечающий за разведение носорогов в сафари-парке.

Самка Молли родила впервые. Отец, как и в случае с Киевом, племенной носорог Даву. Детеныш живет в вольере и посетители зоопарка его пока не увидят.

В настоящее время в сафари-парке обитает 20 носорогов, из которых 14 восточных черных носорогов и шесть южных белых носорогов. Черные носороги находятся под угрозой исчезновения, в дикой природе осталось всего около 900 особей. В Африке насчитывается около 20 000 южных белых носорогов.

Сафари-парк является самым крупным зоопарком мира, занимающимся разведением восточных черных носорогов. Всего в Двур Кралове родилось 48 из них, включая последнюю самку. Из зоопарка девять черных носорогов восточного подвида были возвращены в дикую природу в Руанде и Танзании.

Основа разведения носорогов была заложена в Чехии 50 лет назад. Животных из африканских экспедиций на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века привез тогдашний директор зоопарка Йозеф Вагнер. Первый носорог родился в Двур Кралове в 1976 году. Из 60 носорогов, рожденных до сих пор в зоопарке, 48 были двурогими черными.

В 2009 году зоопарк отправил четырех северных белых носорогов в кенийский заповедник Ол Педжета. После гибели самцов Суни и Судана в Кении остались две самки, которые являются последними животными в своем роде в мире. Ученые пытаются спасти вид, используя методы искусственного размножения, потому что животные в Ол-Пейета больше не могут воспроизводиться естественным путем.

Источник: ceskenoviny.cz



читайте по теме
Assets
20 декабря
18:00
274
Жизнь
Экстремальная экономия: 5 способов накопить, если у вас есть долги в Чехии
Assets
20 декабря
16:50
205
Культура
Чехи стали экономить на культурных развлечениях. Сколько они тратят в месяц?
Assets
20 декабря
15:55
686
Бизнес
Работа вполсилы, или Феномен «тихого увольнения» в Чехии
Assets
20 декабря
15:17
949
Общество
Будет ли снег на это Рождество в Чехии?
Последние новости:
Assets
20 декабря
15:17
512
Экономика
В аэропорту Праги нашли поддельные украшения стоимостью 45 млн крон
Assets
20 декабря
16:50
205
Культура
Чехи стали экономить на культурных развлечениях. Сколько они тратят в месяц?
Assets
20 декабря
15:07
236
Общество
В Чехии подорожали лекарства. Фармацевты просят не закупать препараты впрок
Assets
20 декабря
14:29
298
Общество
«Не желаете ли собачатины?». Зоозащитники в Брно предлагали съесть собаку вместо рождественского карпа
Assets
20 декабря
13:00
324
Политика
Financial Times: Результатом председательства Чехии в ЕС стало снижение цен на газ
Assets
20 декабря
11:53
716
Экономика
Сохранить прежние цены любой ценой: «Производители в Чехии обманывают покупателей», — комментирует чешский экономист
Assets
20 декабря
11:04
634
Общество
В Чехии с 1 января отменяются обязательные медосмотры для ряда профессий
Assets
20 декабря
09:41
274
Экономика
В Чехии эксперты ожидают снижения платежеспособности компаний на рынке
Assets
20 декабря
08:38
691
Общество
Ограничьте объятия и поцелуи, призывает Минздрав Чехии: в стране эпидемия респираторных заболеваний
Assets
19 декабря
19:45
2103
Коронавирус
Чешские СМИ: коронавирус в Китае распространяется с огромной скоростью, заразиться может десятая часть населения Земли


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы