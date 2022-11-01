В Чехии бушуют сразу четыре вируса, почему не стоит бояться ковида из Китая?

​«Мы не находимся на пороге эпидемии, она уже здесь», — говорит Йиржи Шимер, совладелец и главный химик чешской компании Diana Biotechnologies. Анализы показывают, что, помимо коронавируса и RS-вируса, в Чехии распространяются вирусы гриппа А и В.

Количество заболевших в Чешской Республике резко возрастает. В настоящее время около 2,3% инфицированы одним из респираторных вирусов. По словам Йиржи Шимера, совладельца чешской биотехнологической компании Diana Biotechnologies, высокие показатели обусловлены сочетанием различных заболеваний.

«Здесь произошла интересная вещь. Обычно RSV, о котором сейчас очень много говорят в СМИ, появляется в конце октября — начале ноября. Грипп А появляется в январе, а грипп В — в конце февраля — начале марта. Плюс продолжающийся ковид. И в настоящее время с помощью наших наборов, диагностирующих эти заболевания, мы видим, что они распространяются все сразу», — говорит Йиржи Шимер об опыте работы в лабораториях.

По его оценкам, в этом году страну ожидает чрезвычайно сильная эпидемия гриппа.

«Если посмотреть на грипп, то никогда раньше не случалось, чтобы было две эпидемии подряд. В текущем году это нас точно ждет, — считает эксперт. — В нашей лаборатории или в дружественных нам лабораториях мы видим, что из 100 образцов 30% положительны на ковид, около 25% — на грипп А, 8–10% — на RSV, и грипп В уже проявляется».

С другой стороны, драматические новости из Китая, где ковид сейчас активно распространяется, не повлияют на Чешскую Республику, полагает эксперт.

«Китай проводил политику zero covid (нулевая толерантность к этой болезни — прим. ред.), там действительно не было ковида, в то время как на всей планете он был распространен, поэтому Китай не пострадал. Теперь вариант омикрон, который, как мы знаем, очень заразен, распространяется среди китайского населения. Но в Чешской Республике омикрон уже год, и здесь ситуация другая», — объясняет Шимер.

Однако он рекомендует пройти тестирование перед рождественскими праздниками и визитами. «В группе риска могут оказаться не только бабушки и дедушки, но и совсем маленькие дети. Например, RS-вирусы могут серьезно угрожать новорожденным», — предупреждает он.

Полмиллиарда на развитие

Компания Diana Biotechnologies, которая во время пандемии стала крупнейшим отечественным производителем ПЦР-тестов, в этом году переживает стремительный рост. Она побила рекорды за всю историю рейтинга самых быстрорастущих компаний региона Deloitte Fast 50.

В 2021 году компания сообщила о консолидированной чистой прибыли в размере 580,3 млн крон. «У нас еще нет цифр за этот год, они определенно будут хуже, чем в 2021 году, но мы все равно будем в хорошем положении», — сказал Йиржи Шимер в интервью SZ Byznys, добавив, что прибыль в размере полумиллиарда крон была инвестирована в компанию.

Компания не только хочет работать над новыми диагностическими тестами для респираторных вирусов, но и планирует расширить диагностику, охватив, например, скрининг на канцерогены и выявление различных мутаций свертывания крови.

Diana Biotechnologies — чешская биотехнологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработке современных диагностических и фармацевтических препаратов. Она была основана в 2018 году Вацлавом Навратилом и Мартином Денстбиром. Это крупнейший чешский производитель ПЦР-тестов на ковид-19 и другие вирусные заболевания.

Источник: seznamzpravy.cz

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