IKEA изымает из продажи небезопасный вращающийся стул и возвращает деньги покупателям

Мебельная сеть IKEA отзывает некоторые вращающиеся стулья Odger антрацитового цвета. Причина — риск падения и травмирования при использовании. IKEA объявила об этом в пресс-релизе. Также было объявлено, что компания Almondy отзывает ограниченное количество шоколадного миндального торта Daim, который продавался в ИКЕА. В десерте был найден металлический предмет.

Клиенты, купившие кресло Odger в цвете «антрацит» с серийным номером до 2221 включительно, должны прекратить его использование. Существует риск того, что основание в форме звезды сломается, что может привести к падению и травме.

Покупатели, которые приобрели кресло, могут вернуть его в любой магазин IKEA для полного возмещения стоимости. «Мы не требуем подтверждения покупки (чека)», — говорится в сообщении сети.

Ритейлер также отметил, что в качестве меры предосторожности Almondy отзывает ограниченное количество миндального торта Almondy's с шоколадом Daim, который продавался в магазинах IKEA. В торте был найден металлический предмет. Отзыв касается 400-граммовых упаковок партии L2140 со сроком годности до 18 ноября 2023 года.

Потребители могут вернуть торт в магазины IKEA, где они его приобрели. Другой вариант — обратиться непосредственно к производителю десерта через сайт www.almondy.com.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день