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Никто не хочет покупать статую голого Путина. Активисты в Чехии разочарованы

Никто не хочет покупать статую голого Путина. Активисты в Чехии разочарованы

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 декабря
14:53
230
Статуя, изображающая президента России Владимира Путина на золотом унитазе с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая была выставлена на продажу на интернет-аукционе, в течение месяца так и не нашла покупателя.

Никто не хочет покупать статую голого Путина. Активисты в Чехии разочарованы

«Аукцион не вызвал большого отклика в Twitter», — сообщил сегодня Отакар ван Гемунд из группы активистов Kaputin. Группа несколько раз устанавливала скульптуру в общественных местах и планирует на вырученные за нее деньги купить боевой беспилотник для атакованной Россией Украины. Теперь, чтобы продать этот «культурный» объект, она объединилась с инициативой «Подарок для Путина», которая с мая собирает деньги на оружие для Украины. 

Цель статуи — наглядно продемонстрировать зло нынешнего кремлевского режима в полной наготе. 

«Это символ извращенности российского режима, его мафиозной эстетики и тоталитарной испорченности», — говорит активист. Статуя, по его словам, показывает, что Путин лишь симулирует свою власть. «Мы не должны бояться Путина. Его власть подпитывается только нашим страхом. Он более уязвим, чем кажется», — говорит Отакар ван Гемунд.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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