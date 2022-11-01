Количество иностранцев в начальных школах Чехии в прошлом учебном году увеличилось даже без учета беженцев из Украины

Количество детей иностранцев в начальных школах Чехии увеличилось на 7,6% и составило 30 543 в прошлом учебном году. Доля детей иностранцев в начальных школах за последнее десятилетие выросла с 1,8 до 3,2%. Это следует из доклада «Жизнь иностранцев в Чешской Республике», опубликованного Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

В указанное число не входят беженцы из Украины, которые посещают чешские школы с весны этого года, уточнил представитель ČSÚ Ян Циеслар.

По данным ČSÚ, число иностранцев также растет в детских садах и средних школах. В детских садах в прошлом году их было примерно на 2% больше, чем годом ранее, а в средних школах — на 3%.

Согласно документу, наибольший рост числа иностранцев по сравнению с прошлым годом наблюдался в начальных школах. В прошлом году 75,6% из примерно 30 543 иностранцев имели ПМЖ в Чехии. Большинство иностранных школьников, 22 371 человек, приехали в Чехию из третьих стран, то есть стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, Украина, Беларусь, Вьетнам и Индия. 8 172 школьника имели гражданство одного из государств — членов ЕС.

В прошлом учебном году большинство иностранных школьников приехали из Украины, даже без учета беженцев, которые начали покидать страну из-за российского вторжения в феврале этого года.

Всего в чешских начальных школах в 2021 году учились около 964 500 детей, и общее число школьников из-за рубежа составило 3,2%.

В прошлом учебном году большинство иностранных школьников приехали из Украины, даже без учета беженцев, которые начали покидать страну из-за российского вторжения с февраля этого года. Украинцы составили 31,6% от общего числа иностранцев, посещающих начальные школы в Чешской Республике в прошлом году.

Граждане Словакии и Вьетнама составили около 19%, за ними следуют граждане России — 5,8%. Согласно статистическим данным, число граждан этих стран постоянно растет, причем самый быстрый рост наблюдается среди украинцев, сообщает ČSÚ.

Что касается украинских беженцев, то в ноябре Министерство образования заявило, что 39 478 детей, приехавших в Чехию после начала войны, посещают чешские школы. В результате в конце сентября в начальных школах было 50 859 украинцев, и они составляли 70% всех иностранцев в начальных школах, сказали в министерстве. Осенью 50 285 украинских беженцев посещали чешские детские сады, начальные и средние школы.

Всего в прошлом году дошкольные учреждения посещали 360 490 детей, 3,4% из которых были иностранцами. Большинство из них (12 103) были гражданами европейских стран, в то время как 33,7% детей были не из Европы. По данным Чешского статистического управления, более 90% детей иностранцев в детских садах имели ПМЖ в Чешской Республике.

В средних школах иностранцы в прошлом году составили 2,3% от 446 245 учащихся. Примерно 72% от общего числа иностранных учащихся средних школ были из стран, не входящих в ЕС, чаще всего это украинцы, вьетнамцы и русские. Среди граждан ЕС преобладают словаки, которые составляют около 20% от числа иностранцев в чешских средних школах.

Источник: novinky.cz

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