В Чехии врачи отправили трехмесячного ребенка домой с температурой, утром он умер

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства смерти трехмесячного мальчика, который умер после того, как его отправили домой из детской поликлиники больницы Домажлице с простудой. Через несколько часов у ребенка произошла остановка дыхания, и спасатели не смогли его реанимировать.

«Следователи занимаются этим делом. Причина смерти пока не ясна. Мы ждем результатов вскрытия», — сказала Právo пресс-секретарь региональной полиции Дагмар Брожова.

Родители прибыли с ребенком в отделение скорой помощи вечером 20 декабря, потому что к насморку и кашлю через десять дней добавилась температура 39 градусов. Дежурный врач отправил их домой. Он посоветовал держать ребенка в тепле и порекомендовал «Панадол» или суппозитории от температуры.

Однако к утру состояние мальчика ухудшилось настолько, что он перестал дышать. Родители вызвали скорую помощь. «Когда мы приехали, ребенок уже был без сознания. Несмотря на все усилия врача, спасти ребенка не удалось, врач вынужден был констатировать смерть», —сообщила пресс-секретарь региональной службы скорой помощи Мария Свободова.

Источник: novinky.cz