Горная служба в Чехии забрала со Снежки трех измученных туристов, один из них был в шортах

Горной службе Крконоше пришлось транспортировать с вершины Снежки вниз группу из трех туристов в возрасте около 25 лет, которые недооценили погоду и были измучены холодом и дождем. Кроме того, один из группы отправился на самую высокую гору в Чехии в одних шортах, перчатках и ботинках.

Об этом горная служба Чехии сообщила на сайте в рубрике «Туристы необучаемы» и призвала туристов не переоценивать свои силы и должным образом экипироваться для поездок.

«Горная служба настоятельно просит перед предстоящими праздниками, чтобы туристы, отправляющиеся во все наши горные массивы, не переоценивали свои силы, хорошо планировали свои поездки с учетом своего физического состояния и погодных условий, и в то же время быть должным образом экипированы», — сказала она.

По данным горной службы, самый плохо одетый участник группы хотел продолжить свое прошлогоднее выступление, когда совершил аналогичное путешествие по горам при минус десяти градусах по Цельсию. Сегодня температура на Снежке упала примерно на один градус ниже нуля.

«Все недооценили влияние погоды, особенно стопроцентной влажности с дождем. В таких условиях энергетические резервы организма истощаются гораздо раньше, а воздействие холода проявляется интенсивнее», — рассказали горноспасатели.

На вершину Снежки горный сервис для продрогшего трио отправился на квадроциклах.

Состояние здоровья туристов не требовало госпитализации, и крконошские спасатели доставили их на Ружову гору. Однако они отметили, что уже провели несколько подобных вмешательств после первого снега в этом году.

Источник: krimi-horska-sluzba

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