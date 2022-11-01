В Чехии в 2022 году значительно выросло количество убийств

Количество убийств, совершенных в Чехии в этом году, значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Если за весь 2021 год полиция зарегистрировала 105 таких насильственных преступлений, то в этом году с января по конец ноября их уже зафиксировано 150.

Это следует из статистики, опубликованной на сайте полиции. Как и в прошлом году, причиной большинства убийств являются плохие личные отношения.

Количество убийств превысило прошлогоднее число уже в сентябре. Президиум полиции заявил тогда, что за этим нельзя усмотреть никакого конкретного социального явления. По его словам, убийства должны оцениваться в каждом конкретном случае. Однако в прошлом и позапрошлом годах преступность, в том числе убийства, снизилась в основном за счет мер по борьбе с распространением эпидемии covid-19.

В 2019 году, то есть до начала пандемии covid-19, полиция раскрыла 143 убийства. Бывший директор криминальной полиции Михаль Фойт заявил на пресс-конференции о статистике, что это число не является принципиальным отклонением от среднего показателя, который в течение последних пяти лет составлял от 135 до 140 дел в год, с точностью около 97%.

По статистике, в этом году полиция зарегистрировала 77 убийств на почве личных отношений. На данный момент раскрыто 65 из них. Также зафиксировано пять грабежей, три сексуальных и четыре заказных убийства. Еще 61 убийство имело мотивы, которые полицейские статистики не отнесли ни к одной из этих категорий.

Преступность в Чехии выросла в этом году. Если в прошлом году с начала января по конец ноября полиция зарегистрировала 142 492 преступления, то в этом году их было 170 096. Это следует из полицейской статистики. Однако это меньше, чем за тот же период 2019 года, когда полиция зарегистрировала более 185 тысяч преступлений. На следующий год разразилась пандемия covid-19, поэтому падение преступности в 2020 и 2021 годах могло быть связано, например, с карантинными мерами или меньшим количеством туристов в стране.

Большинство зарегистрированных преступлений были преступлениями против собственности. В этом году за 11 месяцев полиция зарегистрировала 92 337 преступлений, что почти на 21 тысячу больше, чем в прошлом году. Полиция отмечает рост краж и краж со взломом. В экономической преступности около 1500 преступлений увеличилось до 13009.

Моральные преступления увеличились почти на 300 в годовом исчислении до 3133. Также увеличилось количество насильственных преступлений. Если в прошлом году в этой категории следователи к ноябрю раскрыли 11 239 преступлений, то в этом году их было 12 369.

Источник: novinky.cz

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