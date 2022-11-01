Гирлянды — для богатых? Как сэкономить на электричестве на это Рождество в Чехии

На Рождество многим экономить неохота — хочется, чтобы дома было тепло, светло и красиво благодаря мерцающим гирляндам. Конечно же, весь день включены духовка и плита, все жарится, варится и т.д., а показатели на счетчике растут. Как отметить Рождество и не разориться?

Рождественские украшения требуют минимальных затрат — елочная гирлянда обойдется всего в несколько крон на время Адвента. Потребление зависит на мощности и обычно указывается на упаковке. «Например, если мощность гирлянды составляет 6 ватт, то за один час непрерывного освещения она будет потреблять 6 Вт-ч (Ватт-час равен работе, совершаемой электрическим током мощностью 1 Вт в течение 1 ч.). Потребление одного кВт-ч (т.е. 1 000 ватт-часов) будет достигнуто за 166 часов», — говорит Алиса Горакова, пресс-секретарь компании ČEZ Group. Таким образом, десятки часов освещения соответствут всего нескольким кронам.

Чего следует остерегаться, так это устаревших световых украшений, где вмонтированы обычные лампочки. Более высокое потребление имеют уличные рождественские украшения, особенно, если владелец обильно обвешивает свой дом десятками тысяч огней.

На кухне тоже можно экономить

При выпекании рекомендуется как можно реже открывать духовку.

«Каждый раз, когда вы ее открываете, сразу же теряется до 20% тепла, которое приходится восполнять за счет повторного нагрева», — говорит Горакова.

Больше всего электроэнергии можно сэкономить, правильно используя духовку при выпечке. Например, нет смысла использовать по одному противню или выпекать блюдо отдельно, экономичнее использовать все уровни. Особенно этот совет пригодится при готовке рождественского печенья.

Можно ускорить весь процесс готовки и тем самым тоже снизить потребление энергии. «Например, при жарке мяса можно разделить его на более мелкие порции», — говорит Славикова.

Также можно использовать остаточное тепло после выключения духовки. «Выключить духовку на минуту раньше, или разогреть в уже горячей духовке другое блюдо, испечь выпечку или подогреть тарелки. Если есть возможность, то запланировать выпечку на время, когда действует низкий тариф», — говорит Славикова.

Достаточно энергии потребляет и электрический чайник: «Поэтому всегда стоит нагревать только то количество воды, которое сразу будет использовано», — говорит Горакова. Расход на кипячение литра воды на чугунной конфорке почти на три четверти выше, чем на индукционной. Накрывание кастрюли крышкой ускоряет процесс приготовления пищи на треть.

С другой стороны, приготовление типичного чешского рождественского ужина не требует больших затрат энергии. Однако невозможно однозначно определить, что экономичнее — жарить мясо, будь то рыба, курица или свинина, во фритюре или на сковороде, стоимость будет невелика. Это зависит от мощности фритюрницы (на рынке можно купить от 800 до 3000 Вт), объема (сколько порций), а также от продолжительности жарки. Однако одна жареная картошка для семейного рождественского ужина будет стоить порядка нескольких крон.

Отопление

Подавляющее большинство энергии, используемой в доме, идет на отопление.

Снизить потребление тепла можно, прежде всего, за счет утепления дома и замены окон. Однако утечки тепла можно временно предотвратить с помощью теплоизоляционной фольги, которая наклеивается за радиатором и препятствует утечке тепла через стены.

«По словам производителей, наклеивание фольги может сэкономить около пяти процентов энергии и, следовательно, на счетах за отопление. А это может быть почти тысяча в год. На первый взгляд может показаться, что это не так много, но такая фольга стоит несколько сотен крон и может прослужить много лет», — утверждает Славикова.

Умные термостаты, например, тоже могут помочь сэкономить, реагируя на подачу холодного воздуха:

«Когда открывается окно, цифровой термостат перекрывает отопление и снова открывает его, когда окно закрывается», — говорит Славикова.

Однако одними из самых больших потребителей энергии являются самые обычные бытовые приборы, которыми люди пользуются не только во время рождественских праздников, но и круглый год. Чем новее прибор, тем он более энергоэффективен. И наоборот, старые холодильники могут значительно увеличить потребление электроэнергии.

«Если десятилетний холодильник потребляет электроэнергии на сумму, скажем, две тысячи крон в год, то современный холодильник обходится примерно в 500 крон. То же самое относится и к стиральной машине. Эксплуатация новой стиральной машины обходится в 300 чешских крон в год. Для старой стиральной машины это гораздо больше», — упоминает Славикова.

Использование стиральной машины и холодильника класса А с наилучшим энергопотреблением обходится примерно в 760 чешских крон в год, что в четыре раза меньше, чем при использовании более старой электроники. Обычно рекомендуется заменять приборы, которые были произведены до 2000 года. Они потребляют на 70 процентов больше электроэнергии.

Современные приборы также имеют эко-настройки, позволяющие сократить потребление энергии и воды. Они могут увеличить время, необходимое для мытья посуды или стирки одежды, экономя при этом электроэнергию. Однако важно убедиться, что стиральная машина, посудомоечная машина или сушилка заполнены максимально. Это единственный способ для потребителя достичь максимальной эффективности. Например, самые экономичные посудомоечные машины потребляют десять литров воды и один кВт/ч на одну загрузку в программе ECО.

Такие, казалось бы, мелочи, как выключение электроприборов из розеток, когда они не используются, также могут помочь снизить потребление. Выключение электроники из режима ожидания может сэкономить от сотен до тысяч крон в год.

«Конспект» по домашней экономии

Бессмысленно выпекать каждый противень или блюдо отдельно — экономичнее использовать все противни и максимально заполнять духовку.

Если готовите на плите, то обращайте внимание, чтобы размер конфорки соответствовал величине посуды.

Ставить маленькую кастрюльку на большую конфорку неудобно и расточительно. И совет для тех, кто планирует обновить кухню: наиболее экономичное приготовление пищи обеспечивает индукционная варочная панель вместо чугунной или керамической.

Подавляющее большинство энергии в чешских домохозяйствах идет на отопление. Снижение температуры в помещении всего на один градус может сэкономить до 6% энергии, а если кто-то отапливает свою квартиру на 24 °C, то снижение температуры до 20 °C позволит сэкономить до четверти тепла.

Одними из самых больших потребителей энергии являются самые обычные бытовые приборы, произведенные до 2000 года. Если десятилетний холодильник обходится вам в 2 000 чешских крон в год, то современный холодильник — около 500 крон (в зависимости от размера, температуры заморозки и расположения в квартире).

Источник: seznamzpravy.cz

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