Гирлянды — для богатых? Как сэкономить на электричестве в это Рождество в Чехии

В Рождество многим экономить неохота: хочется, чтобы дома было тепло, светло и красиво благодаря мерцающим гирляндам. Конечно же, весь день включены духовка и плита, все жарится, варится и т. д., а показатели на счетчике растут. Как отметить Рождество и не разориться?

Рождественские украшения требуют минимальных затрат: елочная гирлянда обойдется всего в несколько крон на время адвента. Потребление зависит от мощности и обычно указывается на упаковке. «Например, если мощность гирлянды составляет 6 ватт, то за один час непрерывного освещения она будет потреблять 6 Вт-ч. Потребление одного кВт-ч будет достигнуто за 166 часов», — говорит Алиса Горакова, пресс-секретарь компании ČEZ Group. Таким образом, десятки часов освещения соответствуют всего нескольким кронам.

Однако стоит остерегаться устаревших световых украшений, где используются обычные лампочки. Более высокое потребление имеют рождественские украшения для улицы, особенно если владелец обильно обвешивает свой дом десятками тысяч огней.

На кухне тоже можно экономить

При выпекании рекомендуется как можно реже открывать духовку.

«Каждый раз, когда вы ее открываете, сразу же теряется до 20% тепла, которое приходится восполнять за счет повторного нагрева», — говорит Горакова.

Больше всего электроэнергии можно сэкономить, правильно используя духовку при выпечке. Например, нет смысла использовать по одному противню или выпекать блюдо отдельно, экономичнее использовать все уровни. Особенно этот совет пригодится при выпекании рождественского печенья.

Можно ускорить весь процесс готовки и тем самым тоже снизить потребление энергии. «Например, при жарке мяса можно разделить его на более мелкие порции», — говорит пресс-секретарь компании E.ON Мартина Славикова.

Также можно использовать остаточное тепло после выключения духовки. «Можно выключить духовку на минуту раньше или разогреть в уже горячей духовке другое блюдо, испечь выпечку или подогреть блюда. Если есть возможность, запланируйте выпечку на время, когда действует низкий тариф», — говорит Славикова.

Достаточно энергии потребляет и электрический чайник. «Поэтому всегда стоит нагревать только то количество воды, которое сразу будет использовано», — говорит Горакова. Расход на кипячение литра воды на чугунной конфорке почти на три четверти выше, чем на индукционной. Накрывание кастрюли крышкой ускоряет процесс приготовления пищи на треть.

Приготовление типичного чешского рождественского ужина не требует больших затрат энергии. Однако невозможно однозначно определить, что экономичнее: жарить мясо, будь то рыба, курица или свинина, во фритюре или на сковороде. Стоимость в любом случае будет невелика. Это зависит от мощности фритюрницы (на рынке можно купить от 800 до 3 000 Вт), объема (сколько порций), а также от продолжительности жарки. Жареная картошка для семейного рождественского ужина с точки зрения затрат энергии обойдется в несколько крон.

Отопление

Подавляющее большинство энергии, используемой в доме, идет на отопление.

Снизить потребление тепла можно прежде всего за счет утепления дома и замены окон. Однако утечки тепла можно временно предотвратить с помощью теплоизоляционной фольги, которая наклеивается за радиатором и препятствует утечке через стены.

«По словам производителей, наклеивание фольги может сэкономить около 5% энергии и сократить счета за отопление почти на тысячу крон в год. На первый взгляд может показаться, что это не так много, но фольга стоит всего несколько сотен крон и может прослужить много лет», — утверждает Славикова.

Умные термостаты тоже могут помочь сэкономить, реагируя на подачу холодного воздуха. «Когда открывается окно, цифровой термостат перекрывает отопление и снова открывает его, когда окно закрывается», — говорит Славикова.

Одни из самых больших потребителей энергии — самые обычные бытовые приборы, которыми люди пользуются не только во время рождественских праздников, но и круглый год. Чем новее прибор, тем он более энергоэффективен. И наоборот, старые холодильники могут значительно увеличить потребление электроэнергии.

«Если десятилетний холодильник потребляет электроэнергии на сумму, скажем, 2 000 крон в год, то современный холодильник обходится примерно в 500 крон. То же относится и к стиральной машине. Эксплуатация новой стиральной машины обходится в 300 крон в год. Для старой стиральной машины это гораздо больше», — упоминает Славикова.

Использование стиральной машины и холодильника класса А с наилучшим энергопотреблением обходится примерно в 760 крон в год, что в четыре раза меньше, чем при использовании более старой электроники. Обычно рекомендуется заменять приборы, которые были произведены до 2000 года. Они потребляют на 70% больше электроэнергии.

Современные приборы также имеют эконастройки, позволяющие сократить потребление энергии и воды. Они могут увеличить время, необходимое для мытья посуды или стирки одежды, экономя при этом электроэнергию. Однако важно убедиться, что стиральная машина, посудомоечная машина или сушилка заполнены максимально. Это единственный способ для потребителя достичь 100-процентной эффективности. Например, самые экономичные посудомоечные машины потребляют десять литров воды и один кВт/ч на одну загрузку в программе ECО.

Такие, казалось бы, мелочи, как выключение электроприборов из розеток, когда они не используются, также могут помочь снизить потребление. Выключение электроники вместо режима ожидания может сэкономить сотни, а иногда тысячи крон в год.

«Конспект» по домашней экономии

Бессмысленно выпекать каждый противень или блюдо отдельно — экономичнее использовать все противни и максимально заполнять духовку.

Если готовите на плите, то обращайте внимание, чтобы размер конфорки соответствовал величине посуды.

Ставить маленькую кастрюлю на большую конфорку неудобно и расточительно. И совет для тех, кто планирует обновить кухню: наиболее экономичное приготовление пищи обеспечивает индукционная варочная панель вместо чугунной или керамической.

Подавляющее большинство энергии в чешских домохозяйствах идет на отопление. Снижение температуры в помещении всего на один градус может сэкономить до 6% энергии, а если кто-то отапливает свою квартиру на 24°C, то снижение температуры до 20°C позволит сэкономить до четверти тепла.

Одни из самых больших потребителей энергии — самые обычные бытовые приборы, произведенные до 2000 года. Если десятилетний холодильник обходится вам в 2 000 крон в год, то современный холодильник — примерно в 500 крон (в зависимости от размера, температуры заморозки и расположения в квартире).

Источник: seznamzpravy.cz

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