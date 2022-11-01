Пик эпидемии гриппа в Чехии придет раньше, чем обычно. Сейчас наблюдается больше всего осложнений РСВ за десятилетие

После нескольких лет, когда Чешская Республика и остальная Европа в основном боролись с пандемией ковида, эта зима примечательна появлением эпидемий других респираторных заболеваний. Будь то грипп или РСВ (RSV) — респираторно-синцитиальный вирус.

Как много людей сейчас болеет становится понятно даже после поездки в пражском общественном транспорте, — многие из них страдают от насморка и кашля, явных симптомов заболевания. По данным Министерства здравоохранения, в других регионах ситуация ненамного лучше.

Особенно опасно это для детей младше двух лет, хуже всего вирусы переносят младенцы — детские отделения интенсивной терапии во многих местах сейчас быстро заполняются. Ситуацию усложняет то, что уже несколько недель практически недоступен для маленьких пациентов Нурофен.

Можно предположить, что предрождественские вечеринки и последующие рождественские семейные праздники эпидемическую ситуацию не улучшат.

Что же нас ожидает в ближайшие недели? И есть ли смысл делать прививку от гриппа или ковидную вакцину? Комментирует эпидемиолог IKEM Петр Шмейкал.

Главные тезисы, прозвучавшие в интервью:

1:00 - Если говорить о других типах вирусов, то ситуация хуже, чем в предыдущие годы. Что касается ковида, то все как раз неплохо. РСВ в прошлом году беспокоил нас отчасти, но сейчас — больше всего за последнее десятилетие. Хорошая новость заключается в том, что в отношении РСВ мы находимся на пике и близимся к «снижению». Заболеваемость гриппом, однако, будет расти, но помочь может вакцинация. В этом году у нас превосходная вакцина против гриппа.

2:00 - Количество случаев заболевания гриппом будет расти. Всегда, когда случались эпидемии гриппа, пик приходился на февраль, в этом году он, вероятно, будет уже в январе. Еще есть время привиться до февраля. Это лучше, чем вообще ничего не делать.

3:00 - Сейчас самое большое количество осложнений РСВ за последнее десятилетие — это случаи, когда маленькие детям нужен медицинский кислород и они нуждаются в стационарном лечении. Раньше мы даже не диагностировали это заболевание у детей, дети болели и оставались дома. Сейчас многие в больницах. У нас нет противовирусных препаратов для вируса РСВ. Существует моноклональное антитело, которое вводят некоторым детям, у которых плохо развиты легкие.

5:00 - Ходят разговоры об иммунном долге, но это теория. Я также думаю, что есть дети, родившиеся в пандемию ковида, которые не сталкивались с этим вирусом, и поэтому течение РСВ является более тяжелым. Другая теория заключается в том, что популяция была ослаблена ковидом, но мы не можем сказать наверняка. Многие склоняются к тому, что мы не подверглись ежегодному воздействию вирусов не было, что и это является причиной. Из-за ограничений и масок. Но это всего лишь гипотеза.

8:00 - Насчет ковида новости хорошие. Это будет лучшее Рождество с точки зрения малого распространения ковида с тех пор, как он появился в Китае. Ковид есть, мы его диагностируем, но подавляющее большинство случаев — это легкие вирусы, респираторные инфекции — то есть что-то безобидное. Да, люди заражаются, вакцины этого не предотвращают, но подавляющее большинство легко с этим справляется. Конечно, многим людям диагноз не ставят, потому что они не проходят тестирование. Сейчас появился новый подвариант ковида, но это все еще омикрон. Единственное, что меня беспокоит, это ситуация в Китае — то, что там динамика изменится, и появится новый вариант.

10:00 - Ситуация в Китае принимает интересный оборот. То есть, смягчение локдауна и условий массового тестирования без полностью завершенной вакцинации населения. (...)

12:00 - Чем дольше длится такая ситуация и вирус попадает в частично иммунизированное население, тем выше риск, что вирус мутирует, попадет в другую часть планеты и начнет пандемию. Вот чего мы боимся. Китай идет на непонятный шаг, и мы надеемся, что он примет решительные меры и, возможно, отдаст приказ о поголовной вакцинации.

14:00 - То, что происходит в Китае, безусловно, отсрочит окончание пандемии. Никто этого не ожидал, мы надеялись, что они закончат вакцинацию, а потом снимут локдаун. Но экономические факторы победили.

15:00 - Грипп всегда приходил в это время года, за исключением ковидных лет. (...) Вопрос в том, когда он достигнет пика. Это также зависит от того, сколько из нас сделают прививки. Чехи вообще не доверяли вакцинам до ковида. Вакцину от гриппа получают обычно около пяти процентов людей, но в этом году есть очень хорошая вакцина. Опять же, понятно, что интерес невелик, но, возможно, он будет расти по мере увеличения числа случаев заболевания гриппом. (...) Грипп также затрагивает и детей, и я рекомендую делать прививки и им.

19:00 - Если вам не нравится респиратор, то носите маску. Это дешево и достаточно для того, чтобы защититься от гриппа. Конечно, когда болеете, то останьтесь дома. Не чихайте или кашляйте в ладонь, лучше в локоть — эти вещи по-прежнему актуальны.



Источник: seznamzpravy.cz

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