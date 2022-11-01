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Бездомные в Праге и других городах получат рождественское угощение

Бездомные в Праге и других городах получат рождественское угощение

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Kochy
24 декабря
09:09
128
Сегодня, 24 декабря, бездомные в Праге и других городах получат рождественское угощение, приготовленное Армией Спасения или администрацией Праги 1. Будет подаваться картофельный салат с карпом или шницелем и рыбный суп. Во многих местах по всей Чешской Республике после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом, возвращается традиция рождественского обеда для нуждающихся.

Бездомные в Праге и других городах получат рождественское угощение

Например, клиенты Армии Спасения в дневном центре Социальной службы Богуслава Буреша в Праге 7 сегодня получат рождественский обед. Тереза ​​готовит ужин в канун Рождества для 200 бездомных. Муниципальный район Праги 1 совместно с Ассоциацией граждан и друзей Малой Страны и Градчан и Ассоциацией Нового города Праги организует угощение «Рождественским супом» с 11:00 в Кампе. В то же время Центр социальных услуг Прага 1 организует рождественский обед для пожилых людей в Малостранской беседе. Приглашенные пенсионеры из Праги 1, которые иначе провели бы праздники в одиночестве, могут отпраздновать здесь Рождество.

Готовят рождественские угощения и в других местах за пределами мегаполиса. Например, в Босковицах снова раздадут на площади традиционный суп для бедных и богатых. Бездомные и социально незащищенные люди сегодня также получат горячую еду на мероприятии под названием «Социальное Рождество в Яблонце».

Источник: ceskenoviny.cz



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