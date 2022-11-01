Самый яркий дом в Чехии украсили к Рождеству более 91 000 лампочек

Когда Вацлав Трунец рассказывает о своем украшенном к Рождеству доме, его глаза загораются энтузиазмом. Это его хобби уже более 20 лет. Он начинал с двухсот лампочек, сегодня у него на крыше, в саду или в беседке их более 91 000. Каждый год тысячи любопытных приезжают в Хотовице в Пардубицком крае, чтобы посмотреть на светящийся дом.

Маленькая деревня Хотовице недалеко от Литомышля на первый взгляд кажется совсем неприметной. Стоит только подъехать на холм к местной церкви по темной дороге, засыпанной снегом, и вдруг перед вами расстилается уникальное зрелище.

Дом принадлежит семье господина Вацлава Трунца, который украшает свою усадьбу уже 21 год. Ему нравились дома с таким же освещением в Америке, и он хотел сделать что-то подобное в Чехии. Он начинал с двухсот огней, сегодня у него десятки тысяч.

«Это ровно 91 027 штук светодиодов и классических лампочек», — отвечает он. Украшение разделено на 447 секций, хозяин использует 421 подстанцию, 131 удлинитель, а кабели с цепями имеют общую длину 34 658 метров.

«Потребление составляет около 6,5 кВт в час, что я могу сравнить примерно с тремя включенными чайниками», — говорит г-н Трунец. За энергию они будут платить примерно на десять тысяч крон больше, чем обычно.

Он также вкладывает десятки тысяч в новые светильники, которые каждый год добавляет к уже существующим. В этом году он зажег на 16 тысяч лампочек больше, чем в прошлом году. «Это чего-то стоит, но я делаю это для людей, для детей. Если бы они сюда не пришли, я бы этого не делал», — поясняет он свою точку зрения.

Монтаж декора обычно начинается в конце сентября или начале октября, в зависимости от погоды. «Я должен ждать, пока опадут листья, иначе лампочки запутаются, я не могу начать раньше. Все это нужно успеть за эти два месяца. Я начинаю с крыши, затем делаю дом, сад и детали на земле до самого конца», — описывает он свою стратегию.

«Я не использую никаких американских символов Рождества, только чешские. Здесь нет ни Санты, ни северных оленей, ни мигающих лампочек», — сообщает он нам.

За сезон посмотреть на дом приходят от двадцати до тридцати тысяч любопытных гостей и туристов.

«Меня трижды заносили в чешскую книгу рекордов и курьезов. Я также был среди 35 самых красивых рождественских украшений во всем мире, я был рядом с Америкой, Японией и Австралией», — говорит Вацлав Трунец, добавляя, что ему нравится таким образом продвигать Чехию в мире.

Источник: novinky.cz