Жители Праги воспользовались хорошей погодой — на вход в Пражский Град выстроились очереди

Тысячи людей в Праге воспользовались хорошей погодой и отправились на прогулку по центру. По словам репортера Seznam Zpráv, утром в субботу, 24 декабря, на территорию Пражского Града выстроились длинные очереди. Но они не испортили рождественского настроения пражанам. «Никто не жалуется, все спокойно ждут», — говорят туристы.

Толпы людей шли и в Кампу, где проходила рождественская встреча. Люди заняли все свободные скамейки — соседи и знакомые выложили на них рождественское печенье и бутылки с вином. Большая группа людей пела рождественские песни под гитару. Многие воспользовались прилавками с разнообразными угощениями и не соблюдали традицию поста в канун Рождества. Муниципальный округ Праги 1 совместно с Ассоциацией граждан и друзей Малой Страны и Градчан и Ассоциацией Нового города Праги организовали рождественское угощение рыбным супом на Кампе.

«Мы пригласили и наших соседей, и людей, живущих на обоих берегах Влтавы, и, конечно же, гостей Праги 1 и центра столицы. В Кампе приготовлено 250 литров ухи, кроме того, мы также будем раздавать суп в верхней части Вацлавской площади с 13:00, а тем временем Прага 1 и ее центр социальных услуг организуют обед для одиноких пожилых людей в полдень», — сказал ЧТК представитель Праги 1 Петр Бидло. «В последний раз мы раздавали супы в 2019 году, после этого у нас был перерыв из-за пандемии коронавируса, так что сегодня это своего рода обновление местной традиции», — добавил он.

Благодаря приятной погоде в парк в Кампе стекались толпы людей всех поколений, местных жителей и туристов. «У нас не было времени организовать корпоративную рождественскую вечеринку, поэтому мы с коллегами здесь», — сказал молодой человек из группы, празднующей у одной из скамеек в парке, заставленных коробками конфет и бутылками. игристого вина.

Уже в пятницу, 23 декабря, действующий мэр Праги Зденек Гржиб угощал рыбным супом всех желающих на Староместской площади. Благотворительные акции продолжаются и в воскресенье. В Праге пражский архиепископ Ян Граубнер примет участие в традиционном рождественском обеде для нуждающихся в Архиепископском дворце.

Источник: seznamzpravy.cz

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