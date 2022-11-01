Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Работодатели в Чехии будут обязаны указывать зарплату в объявлениях о работе

Работодатели в Чехии будут обязаны указывать зарплату в объявлениях о работе

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 декабря
15:40
208
Работодатели будут обязаны указывать размер заработной платы в объявлениях о работе. Также должны быть отменены так называемые положения о конфиденциальности в отношении заработной платы. Поправки должны быть внесены в Трудовой кодекс, который Министерство труда представит в следующем году.

Работодатели в Чехии будут обязаны указывать зарплату в объявлениях о работе

Чешская Республика — одна из стран ЕС с самым большим разрывом в оплате труда мужчин и женщин. Женщины в среднем зарабатывают примерно на 17 % меньше. На тех же должностях за аналогичную работу они зарабатывают на одну десятую меньше в коммерческих компаниях и на 5% меньше в государственном секторе.

«Системы вознаграждения непрозрачны, соискатели часто не информированы об уровне своей зарплаты до начала работы, сотрудники не знают подробностей системы вознаграждения, правил и норм в компаниях и организациях, они не разбираются в своих платежных ведомостях, а обсуждение вопросов вознаграждения практически не ведется», — говорится в документе.

В 2018 году средняя зарплата мужчин и женщин в стране различалась в целом на 19 %. Разница составила 15 % на том же рабочем месте, 14 % в той же рабочей категории (классификация CZ-ISCO) и 9 % на той же работе. 

В 2020 году женщины зарабатывали уже  в среднем на 17 % меньше, на 15 % меньше на том же рабочем месте, на 13 % меньше в той же категории должностей и на 9 % меньше за ту же работу в том же месте. 

Отмечается, что более низкие заработки женщин негативно сказываются на семейном бюджете и уровне жизни домохозяйств, что приводит к уменьшению пенсий в старости. Государство, в свою очередь, теряет доходы от налогов.

Причины гендерного разрыва в оплате труда кроются в образовании, в ориентировании девушек в более низкооплачиваемые сферы, а также в предрассудках, препятствиях для совмещения работы и семейных обязанностей и дискриминации. Непрозрачность системы является одним из главных препятствий.

Поэтому план предусматривает расширение «обязательства по информированию работодателем» прямо в объявлениях о работе. Теперь компании должны будут указывать базовую зарплату, вознаграждение за работу по договору или диапазон предлагаемого уровня зарплаты. Обязанность раскрывать данные о вознаграждении сейчас существует, например, в Словакии и Австрии.

Документ также предусматривает отмену соглашений о конфиденциальности в отношении размера заработной платы или жалованья. Данные меры основаны на готовящейся европейской директиве о равной оплате за равный или эквивалентный труд. Переговоры по этому регламенту были одной из задач Чешской Республики во время ее председательства. 

 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
20 декабря
15:55
6149
Бизнес
Работа вполсилы, или Феномен «тихого увольнения» в Чехии
Assets
20 декабря
11:04
2167
Общество
В Чехии с 1 января отменяются обязательные медосмотры для ряда профессий
Assets
19 декабря
18:11
2092
Политика
Зарплаты политиков в Чехии вырастут до небес. Сколько получают сенаторы, депутаты и президент страны?
Assets
19 декабря
17:40
1447
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии со 2 по 19 декабря
Последние новости:
Assets
26 декабря
15:48
118
Политика
Президент Чехии представил свое последнее рождественское послание
Assets
26 декабря
15:38
113
Экономика
Опрос: что чехи сами себе обещают перед Новым годом
Assets
25 декабря
17:02
3310
Экономика
Чехи признались, какие подарки на Рождество они получать не хотят
Assets
25 декабря
15:30
2772
Политика
Еще одна подозрительная смерть в России: неожиданно скончался генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
Assets
25 декабря
09:33
2633
Общество
Жители Праги воспользовались хорошей погодой. На вход в Пражский Град выстроились очереди
Assets
24 декабря
20:06
1454
Культура
Каким было Рождество в 70-х годах в Чехословакии, можно узнать на выставке в Ретромузее в Праге
Assets
24 декабря
15:11
3678
Экономика
Сколько индивидуальные предприниматели в Чехии будут платить за медстраховку в 2023 году?
Assets
24 декабря
12:45
3768
Общество
Самый яркий дом в Чехии украсили к Рождеству более 91 000 лампочек
Assets
24 декабря
09:09
685
Общество
Бездомные в Праге и других городах получат рождественское угощение
Assets
23 декабря
19:51
2673
Общество
«Россияне отняли у нас Рождество», — говорят молодые украинки, приехавшие в Нимбурк из Запорожья


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы