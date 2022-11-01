Работодатели в Чехии будут обязаны указывать зарплату в объявлениях о работе

Работодатели будут обязаны указывать размер заработной платы в объявлениях о работе. Также должны быть отменены так называемые положения о конфиденциальности в отношении заработной платы. Поправки должны быть внесены в Трудовой кодекс, который Министерство труда представит в следующем году.

Чешская Республика — одна из стран ЕС с самым большим разрывом в оплате труда мужчин и женщин. Женщины в среднем зарабатывают примерно на 17 % меньше. На тех же должностях за аналогичную работу они зарабатывают на одну десятую меньше в коммерческих компаниях и на 5% меньше в государственном секторе.

«Системы вознаграждения непрозрачны, соискатели часто не информированы об уровне своей зарплаты до начала работы, сотрудники не знают подробностей системы вознаграждения, правил и норм в компаниях и организациях, они не разбираются в своих платежных ведомостях, а обсуждение вопросов вознаграждения практически не ведется», — говорится в документе.

В 2018 году средняя зарплата мужчин и женщин в стране различалась в целом на 19 %. Разница составила 15 % на том же рабочем месте, 14 % в той же рабочей категории (классификация CZ-ISCO) и 9 % на той же работе.

В 2020 году женщины зарабатывали уже в среднем на 17 % меньше, на 15 % меньше на том же рабочем месте, на 13 % меньше в той же категории должностей и на 9 % меньше за ту же работу в том же месте.

Отмечается, что более низкие заработки женщин негативно сказываются на семейном бюджете и уровне жизни домохозяйств, что приводит к уменьшению пенсий в старости. Государство, в свою очередь, теряет доходы от налогов.

Причины гендерного разрыва в оплате труда кроются в образовании, в ориентировании девушек в более низкооплачиваемые сферы, а также в предрассудках, препятствиях для совмещения работы и семейных обязанностей и дискриминации. Непрозрачность системы является одним из главных препятствий.

Поэтому план предусматривает расширение «обязательства по информированию работодателем» прямо в объявлениях о работе. Теперь компании должны будут указывать базовую зарплату, вознаграждение за работу по договору или диапазон предлагаемого уровня зарплаты. Обязанность раскрывать данные о вознаграждении сейчас существует, например, в Словакии и Австрии.

Документ также предусматривает отмену соглашений о конфиденциальности в отношении размера заработной платы или жалованья. Данные меры основаны на готовящейся европейской директиве о равной оплате за равный или эквивалентный труд. Переговоры по этому регламенту были одной из задач Чешской Республики во время ее председательства.

Источник: ceskenoviny.cz

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