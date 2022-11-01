Еще один критик Путина мертв. Колбасный миллионер «выпал» из окна индийского отеля

Умер еще один критик президента России Владимира Путина. Колбасный мультимиллионер и одновременно самый богатый депутат Павел Антов найден мертвым в воскресенье, 25 декабря, после загадочного падения в индийском отеле, пишет сервер The Daily Mail. Ему было 65 лет.

Антов «выпал» из окна гостиницы в Раягаде, штат Одиша, сообщил ТАСС генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин. В местной полиции указали, что «Павел Антов покончил жизнь самоубийством, потому что был подавлен смертью своего друга и делового партнера, но будут рассмотрены и другие версии».

Двумя днями ранее Владимир Быданов, друг и соратник Антова, был найден мертвым в своем гостиничном номере. Причиной смерти должен был стать сердечный приступ. Двое других мужчин находились в Индии с двумя умершими бизнесменами. Группа остановилась в отеле с гидом 21 декабря. Поездка была организована к 66-летию Антова.

Индийские СМИ сообщают, что российский мясной магнат «прыгнул» с крыши отеля и был найден в луже крови. Его индийский проводник отвез его в больницу, где врач констатировал его смерть.

В июне Антов раскритиковал войну, назвав авиаудары по Киеву «российским террором против мирных жителей Украины». Он обратил внимание на российский ракетный обстрел и написал в соцсетях: «Из-под завалов вытащили девочку, отец девочки, судя по всему, погиб. Мать пытаются спасти. Честно говоря, иначе как террором это назвать крайне сложно», — сказал он тогда.

Он тут же попал под сильное давление, удалил свой комментарий и извинился за свои высказывания. Его сообщение было названо «досадным недоразумением» и «технической ошибкой». Он уверял, что «всегда поддерживал президента» и «искренне» поддерживал цели спецоперации.

В 2000 году Павел Антов основал группу компаний «Владимир Стандарт», специализирующуюся на производстве мясных и колбасных изделий. В 2019 году журнал Forbes назвал его одним из самых богатых депутатов с годовым доходом около трех миллиардов крон.

Источник: novinky.cz

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