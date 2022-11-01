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В Словакии выпустили карпов в бассейн, где их ловили дети

В Словакии выпустили карпов в бассейн, где их ловили дети

Партнер рубрики:
Kochy
27 декабря
09:20
115
Немалое возмущение в Словакии вызвали действия спортивного клуба полиции в Кошице, когда карпов выпустили в хлорированный бассейн, где их ловили дети. Защитники природы назвали это абсолютно неприемлемым, а спортивный клуб извинился за поступок.

В Словакии выпустили карпов в бассейн, где их ловили дети

По данным сайта kosiceonline.sk, в ловле карпов приняли участие 70 детей. "Это было здорово. Карп нас помучил, но в итоге у него не было шансов, и мы его приготовим на обед», — цитирует сайт одного из детей. Однако хлорированная вода в бассейне не подходит для рыб, хлор повреждает их жабры, карпы испытывают в бассейне температурный шок, им приходится сталкиваться с ударами детей, которые пытаются их поймать и таким образом получить награду.

Спортивный клуб Кошице также выразил сожаление по поводу произошедшего. «Мы неверно оценили ситуацию. Благое намерение развлечь и вознаградить детей за многолетний труд в наших бассейнах, к сожалению, обернулось крайне неуместным событием. Мы искренне сожалеем. Мы заявляем, что у нас не было намерения причинить вред рыбе. Можем заверить общественность, что подобное событие больше никогда не повторится в нашем клубе», — говорится в сообщении клуба в социальной сети.

Источник: novinky.cz

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