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Место на кладбище или ношеное нижнее белье? Топ худших подарков на Рождество, о которых рассказали чехи

Место на кладбище или ношеное нижнее белье? Топ худших подарков на Рождество, о которых рассказали чехи

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 декабря
11:30
168
Снова носки или тапочки? Если вас не особо порадовали подарки под елкой, помните, что бывает хуже. Чехов ежегодно «удивляют» бабушки и дедушки, еще чаще — свекрови. Нарочно ли? Сложно сказать.

Место на кладбище или ношеное нижнее белье? Топ худших подарков на Рождество, о которых рассказали чехи

Согласно опросу Gift Card, одним из худших подарков женщины считают вульгарное нижнее белье. Но поверьте, если оно новое, все еще не так плохо. Некоторым повезло меньше.

Вот какие истории рассказывают пользователи Instagram в своих постах:

«Свекровь подарила мне ношеное нижнее белье. "Подарок" полетел в мусорное ведро еще до того, как она успела выпить свой кофе». 

О подарках от свекрови можно было бы написать отдельную книгу:

«В прошлом году я получила от свекрови яблочный уксус, потому что он якобы помогает похудеть», — рассказывает другая "жертва" подарков на Рождество.

«Мы со свекровью живем в одном доме. Однажды с нашего балкона слетело полотенце, которое там сушилось. Каково же было наше удивление, когда через несколько месяцев бабушка вручила его в подарок нашей дочери, своей внучке», — говорится в другом посте. 

«Мой бывший получил шампунь и кондиционер от моей мамы. Излишне упоминать, что бывший был лысым».

 

Крем против морщин для 10-летней внучки 

Даже родные люди иногда не могут угадать с подарками. 

«Дедушка подарил мне крем от морщин. Мне было десять лет».

«Бабушка знает, что я люблю вареные яйца. Поэтому она положила их мне под елку в качестве подарка. Сваренные вкрутую и очищенные, упакованные в рождественскую бумагу».

Думаете, что это негигиенично? Так и есть, но это еще не предел! 

«Однажды моя мама получила от прабабушки ночную рубашку, на которой была моча». 

Но то, что кажется кошмарным подарком одному человеку, может порадовать другого, о чем свидетельствует история пользователя социальных сетей:

«Мы с подругой обсуждали, что нам подарили. И она с восторгом рассказала, что муж ей вручил последнее оставшееся место на кладбище! Повторю — она была в восторге! И нет, они вовсе не пара стариков. Каждому свое».

Недоразумения часто возникают даже в паре, поскольку женщины (в отличие от мужчин) редко ценят практичные подарки. 

«В прошлом году я получила от мужа мусорное ведро. Он не имел в виду ничего плохого, просто в хозяйстве не хватало ведра», — признается одна из женщин в Интернете. 

«Однажды я получила от своего партнера на Рождество автомобильный аккумулятор, а на следующий год — тормозные колодки. Пока я не прочитала описание, я понятия не имела, что это такое. Хотелось плакать от обиды, но моему партнеру был невдомек, почему я злюсь», — добавляет другая. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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