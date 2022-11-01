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Статистика: продолжительность жизни у чехов выше, чем у словаков. Еще у чехов выше пенсии

Статистика: продолжительность жизни у чехов выше, чем у словаков. Еще у чехов выше пенсии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 декабря
14:53
118
Продолжительность жизни в Чешской Республике и Словакии постепенно увеличивается. Чехи, — как мужчины, так и женщины, — имеют больше шансов прожить дольше, чем их словацкие сверстники. По сравнению со словацкими мужчинами, у чешских мужчин ожидаемая продолжительность жизни при рождении почти на три года больше, а у чешских женщин — более чем на два года больше, чем у словацких женщин. В пожилом возрасте люди в Чешской Республике также получают более высокие пенсии из государственной системы, но и взносы в нее у них также выше. В то время как средний размер пенсии по возрасту в Чехии в сентябре этого года превысил 18 000 чешских крон, в Словакии он приблизился к 13 000 чешских крон. Это основано на данных статистических управлений и социальных администраций обеих стран.

Статистика: продолжительность жизни у чехов выше, чем у словаков. Еще у чехов выше пенсии

На момент разделения Чехословакии и создания двух независимых государств в 1993 году мужчины в Чешской Республике имели шанс дожить до 69,3 лет, а женщины — до 76,5 лет. К 2019 году ожидаемая продолжительность жизни чешских мужчин увеличилась на семь лет до 76,3 лет, а чешских женщин — на 5,6 лет до 82,1 лет. В Словакии эта продолжительность жизни была короче. В 2019 году она составила 74,3 года для мужчин и 80,8 года для женщин. Эпидемия ковида, в результате которой увеличилось число смертей, за последние два года заметно сократила продолжительность жизни в обеих странах. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни чешских мужчин составляла 74,1 года, а чешских женщин — 80,5 лет. У словаков-мужчин  —  71,2 года жизни при рождении, а у женщин — 78,1 года.

Население в обеих странах стареет

Люди старше 65 лет составляют более 20% населения Чешской Республики. К середине века этот показатель может достигнуть 29%. В Словакии доля людей старше 65 лет сейчас ниже, чем в Чехии, но к середине века она также может достичь 29%, а к 2060 году — 31%.

По данным Чешского управления социального обеспечения, средний размер пенсии по старости из государственной системы в Чешской Республике в сентябре этого года равен 18 033 чешских крон. В Словакии этот показатель составил 517 евро, согласно статистике местного управления социального страхования. В пересчете по обменному курсу на конец сентября это соответствует 12 692 чешским кронам.

В обеих странах пенсионный возраст постепенно отодвигается

В Чешской Республике в ближайшее десятилетие этот показатель достигнет 65. Некоторые министры уже заявили, что лимит, вероятно, придется постепенно отодвигать дальше из-за долговой нагрузки на систему и удлинения продолжительности жизни. В Словакии, по мнению Министерства труда Словакии, этот возраст постепенно должен составить 64 лет.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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