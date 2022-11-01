Мало посетителей, закрытые ущелья и убытки в миллионы крон. Как пожар в Чешской Швейцарии все изменил

Грженско до сих пор переживает последствия огромного пожара, который вспыхнул в этом районе летом. Портал Seznam Zprávy выяснил, как спустя несколько месяцев развивается ситуация для муниципалитетов, предприятий и Национального парка «Чешская Швейцария».

Сейчас Грженско напоминает город-призрак. Большинство отелей и гостевых домов в этот сезон не работают. Открыто всего несколько ларьков, но в остальном шумиха, которую создавали здесь летом пожары, улеглась.

Прямо в центре деревни у реки находится отель Labe с 13 номерами для постояльцев, но гостей нет — только владелица Ивана Старкова, которая приехала, чтобы дать интервью. Для нее это наихудший сезон с точки зрения количества постояльцев.

«Многие отменили бронирование даже после того, как мы открылись. Если подводить итоги 2022 года, то это худший год с тех пор, как мы обосновались здесь в 1990 году. В основном люди останавливались на одну ночь, в 90% случаев от брони отказывались на том основании, что не хотят ехать в отпуск на место трагедии», — говорит она, оценивая туристический сезон после масштабного пожара.

Г-жа Старкова рассматривает возможность продажи отеля после Нового года. Говорит она это со слезами на глазах.

«Я хочу продать отель, и если я его продам, то это означает для меня закрытие бизнеса, к тому вынуждают обстоятельства. Первые два ковидных года мы были на нуле, а теперь случилось это, так что я сильно в минусе и в долгах. Никогда не думала, что со мной такое случится. К тому же не по моей вине. Мне очень тяжело», — говорит предпринимательница.

Она также указывает на другой важный фактор, который, по ее мнению, стал причиной малого количества посетителей. Главная туристическая достопримечательность — ущелья — закрыта, и неизвестно, когда она откроется вновь. Вместе с Правчицкими воротами это были самые популярные места в Чешской Швейцарии.

Когда ущелья закрыты, приезжает мало людей, что подтверждает мэр города Грженско Зденек Панек.

«До сих пор доходы муниципалитета были нулевыми, и мы несем большие расходы. Кроме того, в результате пожара прямой ущерб был нанесен не только муниципалитету Грженско, в настоящее время он составляет 12 млн крон. И это только инфраструктура и собственность муниципалитета. Что касается дохода от парковок и ущелий, то он составлял около 13 млн крон», — перечисляет финансовые потери мэр Грженско.

Муниципалитет рассчитывает получить финансовую компенсацию от государства. По словам мэра, после пожара в Грженско все же приезжали туристы — они хотели посмотреть на его последствия.

«Сезон начался хорошо: царила прекрасная весна, людям хотелось выбраться на природу. Мы думали, что достигнем показателей 2019 года: за первые семь месяцев через нас прошло 400 000 посетителей. Но все испортил пожар, к нам пришло огромное несчастье. Люди приезжают сюда, но только на один день», — говорит Панек.

По словам мэра, решающее значение будет иметь дата открытия сезона в 2023 году. Особенно это касается ущелья Эдмунда — очень важного для Грженска места. Однако, по словам мэра, дату открытия пока невозможно предугадать.

Он также дал понять, что в следующем году могут быть введены новые меры пожарной безопасности.

«Они заключаются в том, что перед отдельными деревнями должны быть организованы превентивные участки, то есть деревья должны быть вырублены. Поселок Мезна, так сказать, "без воды", у нас там нет ни одного резервуара. Существующий водопровод очень слабый, потому что наша водопроводная станция устарела на десятилетия. Количество гостевых домов и гостиниц растет огромными темпами, поэтому существующего напора воды недостаточно», — добавляет мэр Грженско.

В Национальном парке «Чешская Швейцария» журналисты Seznam Zprávy также встретились с пресс-секретарем парка Томашем Саловым и прогулялись с ним до Правчицких ворот. После открытия к ним появился большой интерес, однако у парка нет точных данных о количестве посетителей, так как счетчики сгорели.

Люди приезжают в основном по выходным, в течение рабочей недели количество посетителей практически равно нулю.

«Движение на дороге почти сразу восстановилось. Мы считаем, это из-за того, что Чешская Швейцария часто фигурировала в средствах массовой информации, а также благодаря любопытству посетителей. Неудивительно, что люди хотели увидеть масштабы самого большого пожара в истории Чехии», — объясняет пресс-секретарь парка.

Неясно, когда откроется еще одно излюбленное туристами место — ущелья.

«Мы не можем обещать конкретную дату, когда Каменицкие ущелья будут открыты для публики. Как и все, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, к началу туристического сезона. Нам предстоит провести там ряд геологических оценок, а также вырубить опасные участки. Сначала нужно будет обеспечить безопасность посетителей», — добавляет пресс-секретарь Национального парка «Чешская Швейцария».

У парка есть несколько целей на 2023 год. Это восстановление после пожара, решение проблемы доступа к Правчицким воротам из Мезни-Луки, затем обеспечение доступа к ущелью Каменице. Кроме того, после проблем с короедом в районе Красна-Липа в долине Кийовске проводятся работы по безопасной вырубке леса.

Самый крупный пожар в Чешской Республике вспыхнул 24 июля. Он распространился на 1 060 гектаров, и в его тушении, которое заняло 20 дней, были задействованы 6 000 пожарных с 400 единицами техники. Жители нескольких деревень были вынуждены эвакуироваться, а в деревне Мезна сгорели три дома.

Заместитель мэра Красна-Липа сенатор Збынек Линхарт (STAN) через несколько дней после возникновения пожара заявил, что помощь могла бы прийти в Чешскую Швейцарию хотя бы на несколько часов раньше.

Роман Выскочил, директор пожарно-спасательной службы региона Усти-над-Лабем, в то время отрицал, что пожарные недооценили ситуацию. 30 ноября он ушел в отставку, а СМИ сообщил, что он принял это решение из-за проблем со здоровьем и по семейным обстоятельствам и что его уход никак с пожаром не связан.

Йиржи Гикл, начальник станции Дечин, также уволился, но он заявил, что сделал это по собственному желанию и что это не связано с пожаром. В январе уйдет в отставку директор территориального управления Дечина Ярослав Ванек. Он также отказывается обосновывать свой уход недавним пожаром.

Источник: seznamzpravy.cz

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