Ясновидящий Медведев: 2023 год принесет распад ЕС и войну в США, Чехия станет частью Германии

​Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев подарил своим подписчикам в Твиттере десять прогнозов на наступающий 2023 год. Список включает в себя все: от создания Четвертого рейха до распада Европейского Союза и Гражданской войны в США.

В начале Медведев пояснил, что в новогоднюю ночь принято заниматься зачастую абсурдными прогнозами и гипотезами, а потому и он хотел бы это сделать.

В качестве первого прорывного события следующего года Медведев оценивает повышение цены на нефть до 150 долларов (более 3400 крон) за баррель. По его словам, цена газа превысит 5000 долларов (114 000 крон) за 1000 кубометров. Он не пояснил, на основании чего рассчитал эти суммы.

Затем следует пара прогнозов относительно Евросоюза.

«Великобритания вернется в ЕС. ЕС распадется после возвращения Великобритании; евро как прежняя валюта ЕС перестанет использоваться», — считает бывший президент России. Непонятно, как могло так быстро произойти повторное вступление Великобритании в блок ЕС, если только ее выход затянулся на несколько лет.

По словам Медведева, после предполагаемого распада союза 27-ми стран Европы (на тот момент фактически 28-ми) Польша и Венгрия решат оккупировать «западные части бывшей Украины». Он, видимо, предполагает, что Россия выиграет войну на Украине где-то в первой половине 2023 года, и Украина перестанет существовать. Однако он не упоминает это как отдельный пункт в своем списке предсказаний.

Четвертый Рейх и Гражданская война в США

А как же остальная Европа? «Будет Четвертый рейх, в который войдут территории Германии и ее сателлитов, то есть Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии, Киевской республики и прочих изгоев», — предполагает Медведев.

Шестое предсказание – война между Францией и этим «Четвертым рейхом». По словам Медведева, Европа будет разделена, а территория Польши разобрана на отдельные территории. Седьмое: Северная Ирландия отделится от Соединенного Королевства и присоединится к Ирландской Республике.

Впоследствии Медведев в своих мыслях перемещается за океан. «В США разразится гражданская война, в результате которой Калифорния и Техас станут независимыми штатами. Техас и Мексика образуют союзное государство. Илон Маск выиграет президентские выборы в ряде штатов, которые перейдут к Республиканской партии после окончания новой гражданской войны», — считает человек, представившийся когда-то Западу современным и более либеральным реформатором России.

Как квалифицированного юриста, Медведева не испугали даже макроэкономические прогнозы. «Все крупнейшие фондовые рынки и финансовая деятельность покинут США и Европу и переместятся в Азию», — говорится в его девятом прогнозе.

Наконец, российский экс-президент оценивает крах Бреттон-Вудской системы управления денежно-кредитной политикой. В этот момент можно предположить, что он не ошибется, или, скорее, уже точно известно, что он не ошибался. Эта система исчезла уже в 1971 году.

«С праздником всех вас, англосаксонские друзья и их счастливо хрюкающие поросята!» — пожелал Медведев, после чего сотни комментаторов посоветовали ему не употреблять алкоголь, когда хочется твитнуть.

Несмотря на долгую историю использования Медведевым Твиттера для саркастических выпадов в адрес Запада (и эта ветка, похоже, не исключение), многие пользователи не забыли сообщить ему, что они думают о нем и поддерживаемой им агрессии.

«Россия находится на грани краха, как и обанкротившийся Советский Союз, поэтому пьяный военный преступник Медведев проснулся и начал предсказывать крах ЕС и США. Можно продолжать пить и мечтать, сидя в ГУЛАГе», — написала, например, аналитик Ольга Лаутманова.

Пост не ускользнул от внимания главы Twitter, американского миллиардера Илона Маска. «Эпически!» — добавил он. На вопрос других, серьезно ли он относится к похвале, он быстро объяснил: «Это самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют поразительное отсутствие осведомленности о достижениях искусственного интеллекта и устойчивого развития».

Он настроил алгоритм Твиттера так, чтобы он напоминал ему о публикации Медведева ровно через год, чтобы он мог увидеть, как оправдались его прогнозы.

Источник: novinky.cz

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