SeznamZprávy.cz: Рождество в окопах —как это было во время Первой мировой войны (фото)

Групповое фото американцев, упаковывающих рождественские подарки для европейских детей, пострадавших от Первой мировой войны. Снято в ноябре 1914 года:
Корабль с подарками отплыл из Нью-Йорка 14 ноября 1914 года, перевозя около шести миллионов посылок:
Первое Рождество Первой мировой войны ознаменовалось неофициальным перемирием на Западном фронте. Сообщается, что британские, французские и немецкие солдаты обменивались едой и сигаретами и разговаривали друг с другом. Однако в последующие годы бои продолжались, как обычно. На снимке выгрузка рождественских подарков на фронте, 1914 год:
Раненые немецкие солдаты празднуют Рождество в госпитале, 1916 год:
Открытка с изображением британских солдат за рождественским обедом 1914 год:
Фабрика продуктов питания в Лондоне, 1918 год. Одно из серии изображений работниц, участвующих в приготовлении рождественских пудингов для солдат, сражающихся в Первой мировой войне:
Британский солдат во время Первой мировой войны дома на Рождество:
Немецкие солдаты во время Первой мировой войны, около 1916 года, греют руки у костра и готовят рагу из кролика к новогоднему ужину:
Празднование Рождества и Нового года в больнице Британского Красного Креста в Нетли, недалеко от Саутгемптона, Хэмпшир, во время Первой мировой войны, декабрь 1915 года:
Немецкие солдаты поют вокруг рождественской елки в окопе на Восточном фронте во время Первой мировой войны, 1915 год:
Рождественская почта и подарки для американских солдат, сражавшихся в Первой мировой войне, Нью-Йорк, ноябрь 1918 года:
Солдаты армии Китченера за рождественским обедом:
Снято в декабре 1915 года, место неизвестно. На снимке солдат несет елку:
Немецкие солдаты проводят Рождество в промерзающих окопах на Западном фронте во время Первой мировой войны. Снимок сделан во Франции где-то между 1914-1918 годами:
Источник: seznamzpravy.cz
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