Чешские вузы будут платить больше за энергию, но ограничивать обучение не планируют

В связи с ростом цен на энергоносители многие чешские университеты в этом учебном году вынуждены экономить на энергии. В настоящее время университеты следят, среди прочего, чтобы в помещениях не превышались рекомендуемые температуры. Тем не менее, в этом году вузы заплатят за энергию больше, чем в прошлом. Стоимость электроэнергии и газа для университетов в этом году увеличилась на 50% по сравнению с 2021 годом, а в следующем году ожидается дальнейшее повышение. Тем не менее, университеты до сих пор не планируют отменять занятия и обучать только дистанционно.

Карлов университет в Праге соблюдает правила отопления с октября. Например, в кабинетах и комнатах общежитий поддерживается температура до 20 градусов по Цельсию, в ванных комнатах до 24 градов, а в коридорах на четыре градуса ниже. «Благодаря принятым мерам Карлову университету удалось сократить потребление тепла на 10% по сравнению с предыдущими периодами», — сказал представитель университета Вацлав Гайек.

Температура также ниже, чем раньше, в помещениях Университета имени Масарика (MUNI) в Брно, сообщил его представитель Радим Сайбот. В то же время университет в рамках кампании призывает сотрудников и учащихся экономить на отоплении и свете.

В Чешском агротехническом университете (ČZU) температуру в зданиях понизили примерно на один градус. По словам пресс-секретаря Карлы Мрачковой, ČZU планирует инвестировать, среди прочего, в фотоэлектрические электростанции и тепловые насосы. Также рассматривается строительство биогазовых станций на университетской территории, в экономии поможет и университетский кампус 5G с автоматизированными системами управления, который университет хочет достроить.

Экономический университет (VŠE) также попытался снизить температуру в помещениях и оптимизировать расписание. По словам пресс-секретаря Веры Коукаловой, в прошлом году университет заплатил 47 миллионов чешских крон за электроэнергию для своих зданий, включая студенческие общежития. В этом году сумма должна быть еще примерно на 16 миллионов крон больше, в том числе потому, что с октября университет покупает газ по рыночной цене. На электроэнергию университет имеет фиксированные цены до конца сентября 2023 года. VŠE оценивает общие затраты на электроэнергию в 2023 году в 95 миллионов чешских крон.

По словам Хайека, в этом году Карлов университет в целом должен заплатить за электроэнергию около 400 миллионов чешских крон. Это примерно на 53% больше, чем он заплатил в прошлом году. В 2023 году он будет покупать газ по установленной правительством цене. Сейчас Карлов университет оценивает затраты на электроэнергию на следующий год в 640 миллионов чешских крон.

По оценкам, MUNI, который является вторым по величине университетом в Чешской Республике по количеству студентов, должен заплатить в этом году за энергию около 300 миллионов чешских крон, т.е. в два раза больше, чем в прошлом году. Прогнозы на следующий год составляют около 417 миллионов чешских крон.

«Мы пока не знаем точных сумм на 2023 год, потому что базовые энергоресурсы, такие как электричество и газ, для нас подорожают только с 1 января 2023 года, потому что на предстоящий календарный год мы были вынуждены заключать договоры на спотовые цены», — сказал Сайбот.

Всего в 2023 году государство направит чешским университетам 800 миллионов чешских крон в качестве субсидии на энергию. По словам представителей многих вузов, это не компенсирует рост цен. Например, по оценкам Карлова университета, он получит 160 миллионов чешских крон, что покроет 42% роста цен на энергоносители. Чтобы платить за энергию, по словам Хайека, университету придется отложить некоторые запланированные мероприятия по развитию или взять для них кредит.

Для VŠE, по словам Коукаловой, помощь государства должна покрыть большую часть суммы, на которую вырастут цены на электроэнергию в следующем году, и в настоящее время университет не планирует значительного сокращения работы. По оценкам VŠE, они получат 27 миллионов чешских крон.

Сейчас университеты не планируют ограничивать учебный процесс. По словам Сайбота, полноценное функционирование MUNI должно стать возможным благодаря сочетанию мер жесткой экономии и помощи со стороны государства. По словам Хайека, в настоящее время в Карловом университете не планируют переход на дистанционное обучение, а в ČZU также не планируется реорганизации семестра или форм обучения, которые привели бы к экономии, как сказала Мрачкова. Однако, по словам Коукаловой, вопрос об ограничении работы на 2024 год остается открытым. По ее словам, это будет зависеть от того, стабилизируется ли ситуация с ценами на энергию.

Источник: ceskenoviny.cz

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