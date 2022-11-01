Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Чехии за неделю практически не изменился

Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Чехии за неделю практически не изменился

Партнер рубрики:
Kochy
28 декабря
11:39
93
Число пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей примерно такое же, как и на прошлой неделе, — приблизительно 2 500 на 100 000 жителей. Об этом санитарная служба сообщила сегодня в Твиттере. Большинство заболевших проживают в Южно-Моравском, Пардубицком и Моравско-Силезском регионах. Прага, напротив, сообщает о наименьшем количестве случаев заболевания. До и после Рождества обычно наблюдается замедление роста числа инфекций, а пик эпидемии гриппа приходится на рубеж января и февраля.

Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Чехии за неделю практически не изменился

Но доля пациентов, у которых врачи диагностировали непосредственно грипп, увеличилась. «Заболеваемость гриппом выросла на 58,6% во всех возрастных группах. Ситуацию почти во всей стране можно оценить как продолжающуюся эпидемию острых респираторных инфекций, включая грипп», - заявили представители Минздрава.

Эксперты говорят, что даже в начале эпидемии не поздно сделать прививку от гриппа. Но для выработки иммунитета требуется около двух недель. Ежегодно от гриппа прививается около 7% населения, в том числе примерно 25% пожилых людей. В странах Северной и Западной Европы уровень вакцинации в два-три раза выше.

Ежегодно гриппом заболевает около 25% детей и, в зависимости от тяжести эпидемии, от 5 до 10% взрослых. Симптомы обычно проявляются очень быстро: лихорадка, озноб, боль в суставах и мышцах и сильная усталость. Здоровые люди обычно восстанавливаются в течение семи дней, более слабым может потребоваться еще две-три недели.

У людей, входящих в группу риска, грипп может привести к госпитализации или даже к смерти. По оценкам, ежегодно в зависимости от силы эпидемии регистрируется от 1 500 до 5 000 таких случаев.

Источник: ceskenoviny.cz



читайте по теме
Assets
23 декабря
15:16
1285
Общество
Пик эпидемии гриппа в Чехии придет раньше, чем обычно. Сейчас наблюдается больше всего осложнений РСВ за десятилетие
Assets
21 декабря
09:18
2170
Общество
В Чехии бушуют сразу четыре вируса, почему не стоит бояться ковида из Китая?
Assets
20 декабря
08:38
1016
Общество
Ограничьте объятия и поцелуи, призывает Минздрав Чехии: в стране эпидемия респираторных заболеваний
Assets
16 декабря
12:54
5443
Общество
На пороге эпидемии: больных все больше, а лекарств в Чехии нет
Последние новости:
Assets
28 декабря
11:13
401
Общество
ФОТО ОЧЕВИДЦА: Пассажир в Праге разбил головой стекло в автобусе
Assets
28 декабря
09:19
182
Экономика
Опрос: в этом году почти трети чехов пришлось сократить расходы или начать экономить
Assets
28 декабря
08:39
483
Экономика
Работодатели ожидают стагнации в следующем году
Assets
27 декабря
18:37
1007
Экономика
Путин запретил экспорт российской нефти в страны, применяющие потолок цен
Assets
27 декабря
17:00
590
Общество
SeznamZprávy.cz: Рождество в окопах — как это было во время Первой мировой войны (фото)
Assets
27 декабря
16:26
2036
Общество
Ясновидящий Медведев: 2023 год принесет распад ЕС и войну в США, Чехия станет частью Германии
Assets
28 декабря
10:55
295
Общество
Мало посетителей, закрытые ущелья и убытки в миллионы крон. Как пожар в Чешской Швейцарии все изменил
Assets
27 декабря
14:53
1111
Общество
Статистика: продолжительность жизни у чехов выше, чем у словаков. Еще у чехов выше пенсии
Assets
27 декабря
12:48
640
Экономика
Торговый центр в Марианске-Лазне загорелся из-за контейнера, ущерб от пожара превысил 20 миллионов крон
Assets
27 декабря
16:14
245
Общество
На праздники в Праге было удивительно мало пожаров, связанных с Рождеством


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы