Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Чехии за неделю практически не изменился

Но доля пациентов, у которых врачи диагностировали непосредственно грипп, увеличилась. «Заболеваемость гриппом выросла на 58,6% во всех возрастных группах. Ситуацию почти во всей стране можно оценить как продолжающуюся эпидемию острых респираторных инфекций, включая грипп», - заявили представители Минздрава.
Эксперты говорят, что даже в начале эпидемии не поздно сделать прививку от гриппа. Но для выработки иммунитета требуется около двух недель. Ежегодно от гриппа прививается около 7% населения, в том числе примерно 25% пожилых людей. В странах Северной и Западной Европы уровень вакцинации в два-три раза выше.
Ежегодно гриппом заболевает около 25% детей и, в зависимости от тяжести эпидемии, от 5 до 10% взрослых. Симптомы обычно проявляются очень быстро: лихорадка, озноб, боль в суставах и мышцах и сильная усталость. Здоровые люди обычно восстанавливаются в течение семи дней, более слабым может потребоваться еще две-три недели.
У людей, входящих в группу риска, грипп может привести к госпитализации или даже к смерти. По оценкам, ежегодно в зависимости от силы эпидемии регистрируется от 1 500 до 5 000 таких случаев.
Источник: ceskenoviny.cz