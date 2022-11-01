Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Чехии за неделю практически не изменился

Число пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей примерно такое же, как и на прошлой неделе, — приблизительно 2 500 на 100 000 жителей. Об этом санитарная служба сообщила сегодня в Твиттере. Большинство заболевших проживают в Южно-Моравском, Пардубицком и Моравско-Силезском регионах. Прага, напротив, сообщает о наименьшем количестве случаев заболевания. До и после Рождества обычно наблюдается замедление роста числа инфекций, а пик эпидемии гриппа приходится на рубеж января и февраля.

Но доля пациентов, у которых врачи диагностировали непосредственно грипп, увеличилась. «Заболеваемость гриппом выросла на 58,6% во всех возрастных группах. Ситуацию почти во всей стране можно оценить как продолжающуюся эпидемию острых респираторных инфекций, включая грипп», - заявили представители Минздрава.

Эксперты говорят, что даже в начале эпидемии не поздно сделать прививку от гриппа. Но для выработки иммунитета требуется около двух недель. Ежегодно от гриппа прививается около 7% населения, в том числе примерно 25% пожилых людей. В странах Северной и Западной Европы уровень вакцинации в два-три раза выше.

Ежегодно гриппом заболевает около 25% детей и, в зависимости от тяжести эпидемии, от 5 до 10% взрослых. Симптомы обычно проявляются очень быстро: лихорадка, озноб, боль в суставах и мышцах и сильная усталость. Здоровые люди обычно восстанавливаются в течение семи дней, более слабым может потребоваться еще две-три недели.

У людей, входящих в группу риска, грипп может привести к госпитализации или даже к смерти. По оценкам, ежегодно в зависимости от силы эпидемии регистрируется от 1 500 до 5 000 таких случаев.

Источник: ceskenoviny.cz