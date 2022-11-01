Жители столицы выбрали самую красивую елку в Праге

Завершился опрос на тему самой красивой рождественской елки в районах Праги. Победу одержала Прага 8, которая, судя по предыдущим опросам, лидирует третий год подряд.

За дерево на Карлинской площади проголосовало 47% читателей cтоличного новостного портала Pražská Drbna. Победителем стала 13-метровая ель, подаренная ратуше одним из жителей Праги 8.

На втором месте оказалась елка Праги 3, за которую проголосовали 19% читателей.

Дерево Праги 9 заняло третье место с 10% голосов.

В этом году в опросе проголосовало 492 читателя. Посмотреть на остальные елки можно здесь.



Источник: prazska.drbna.cz

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