В Чехии из зоопарка сбежала рысь

Об этом сегодня ЧТК сообщила заместитель директора зоопарка Павла Ярошова.
По ее словам, самка сбежала 22 декабря. Зоопарк сообщил в городскую полицию, приют для животных и пожарную часть. «Никто не ожидал, что замка залезет на дерево так высоко. Она выбралась по ошибке, попыталась залезть в вольер, но свернула не на то дерево и оказалась за забором», — сказала Ярошова.
Если кто-то увидит рысь, он может связаться с зоопарком по телефону 737266421.
«Это не опасное животное, которое нападет. Это пугливое животное, которое обычно прячется. У рысей нет проблем с выживанием в Чехии, они живут в дикой природе», — сказала Ярошова.
В Йиглавском зоопарке в разведении находятся две самки рыси. Сбежавшая рысь — младшая из них, ей четыре года и она родилась в Йиглаве. Чешское радио обратило внимание на побег животного. По данным СМИ, рысь видели в жилом массиве Бржезинки.
Источник: ceskenoviny.cz