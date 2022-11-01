В Чехии из зоопарка сбежала рысь

Несколько дней назад из Йиглавского зоопарка сбежала самка рыси. Она перелезла через забор, забравшись высоко на дерево. В последний раз ее видели в Йиглаве во вторник, 27 декабря, но, возможно, ее уже нет в городе. Это пугливое животное, которое не представляет опасности, но если кто-то его увидит, ему следует связаться с зоопарком.

Об этом сегодня ЧТК сообщила заместитель директора зоопарка Павла Ярошова.

По ее словам, самка сбежала 22 декабря. Зоопарк сообщил в городскую полицию, приют для животных и пожарную часть. «Никто не ожидал, что замка залезет на дерево так высоко. Она выбралась по ошибке, попыталась залезть в вольер, но свернула не на то дерево и оказалась за забором», — сказала Ярошова.

Если кто-то увидит рысь, он может связаться с зоопарком по телефону 737266421.

«Это не опасное животное, которое нападет. Это пугливое животное, которое обычно прячется. У рысей нет проблем с выживанием в Чехии, они живут в дикой природе», — сказала Ярошова.

В Йиглавском зоопарке в разведении находятся две самки рыси. Сбежавшая рысь — младшая из них, ей четыре года и она родилась в Йиглаве. Чешское радио обратило внимание на побег животного. По данным СМИ, рысь видели в жилом массиве Бржезинки.

Источник: ceskenoviny.cz