«Тебе холодно? Надень меня!». По Праге развесели куртки для нуждающихся

Члены команды инициативы («Лучший город») Lepší město в период Рождества развесили в нескольких местах Праги зимние куртки, которые себе мог взять любой желающий. Одежда была замечена, например, на главном пражском вокзале и на площади Йиржиго с Подебрад.

Так как куртки разобрали уже на следующий день, инициаторы хотят продолжить эту акцию — куртки продолжат появляться на улицах Праги.

Причины просты:

«Мы хотели бы, чтобы город заботился не только о функциональности и эстетике, но и развивался с точки зрения взаимоотношений между нами. Чтобы не только в Рождество мы думали о тех, кто по каким-либо причинам обездолен, чтобы мы были солидарны друг с другом и помогали друг другу», — говорится в соцсетях проекта.

«Мы будем рады, если другие люди тоже помогут. Если вы хотите присоединиться к нам в подобных проектах, просто свяжитесь с нами по адресу [email protected] или через наши социальные сети, мы есть в Facebook и Instagram», — сказал Гонза Фалтус, инициатор проекта.

Источник: prazska.drbna.cz

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