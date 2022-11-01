Как в Чехии вернуть неподходящий новогодний подарок?

Такое может случиться с каждым из нас: покупки впопыхах, неподходящие вещи, несколько одинаковых подарков... Мы рассмотрели варианты, когда и как можно вернуть товар, если вы прогадали с подарком.

Что делать с ненужными подарками?

Прежде чем их возвращать, необходимо вспомнить, покупали ли вы рождественские подарки в обычном магазине или в интернет-магазине. Если потребители приобрели рождественские подарки онлайн, они могут отказаться от договора купли-продажи без объяснения причин в течение 14 дней с момента получения товара. Этот период установлен законом, и достаточно написать продавцу в течение этого времени, отправив бумажное письмо с подтверждением получения или заполнив онлайн-форму в интернет-магазине.

Важно знать, что есть виды товаров, которые не могут быть возвращены в течение установленного законом срока даже при покупке в интернет-магазине, так как они подпадают под правовые исключения. Это, в частности, товары, которые создавались «под покупателя» (например, кольца с гравировками, футболки с надписями и т. д.), скоропортящиеся товары (например, цветы) или товары в закрытой упаковке, которые были извлечены и не подлежат возврату по гигиеническим причинам (зубная щетка или губная помада), аудио- или видеозаписи (музыкальные альбомы, DVD-фильмы) или компьютерные программы и игры, если они были извлечены из оригинальной упаковки. Газеты, периодические издания или журналы также не подлежат возврату. Книги не исключение.

Потребитель может только посмотреть и опробовать товар. Если он обращался с товаром иным образом (возможно, умышленно повредил его), стоимость возврата может быть снижена.

Некоторые интернет-магазины, особенно в период Рождества, позволяют возвращать товары в течение более длительного периода, например в течение 30 дней или до конца января. Однако для возвратов, превышающих установленный законом 14-дневный срок, продавец может установить более строгие условия, например доставку в неповрежденной оригинальной упаковке.

Право вернуть товар продавцу имеет только тот, кто его покупал, если он не передал свои права получателю, в идеале в письменной форме. Впрочем, обычно продавцы не проверяют личность того, кто возвращает товар. Главное — доказать факт покупки (чек, фактура), но бывают исключения.

Потребитель не обязан возвращать товар в оригинальной упаковке. С другой стороны, потребитель обязан надлежащим образом упаковать товар перед возвратом его продавцу или иным образом позаботиться о том, чтобы он не был поврежден на обратном пути (в противном случае он подвергается риску ответственности за снижение стоимости товара). Обязанность потребителя вернуть товар, включая оригинальную упаковку, может быть рассмотрена только в том случае, если такая упаковка также была частью договора купли-продажи (например, специальные футляры или подарочная упаковка).

Если товар поврежден вследствие нарушения обязательств покупателя, продавец вправе предъявить потребителю требование об уменьшении стоимости возврата и вычесть это из возвращаемой суммы.

При возврате товара продавцу расходы на доставку несет потребитель. Однако некоторые интернет-магазины позволяют бесплатно вернуть товар, например, с помощью определенных видов транспорта.

С возвратом товара в обычные магазины дело обстоит сложнее. Нет законного права что-либо вернуть без объяснения причин, поэтому у каждого магазина есть свои правила. Возможность возврата или обмена товара особенно распространена в крупных магазинах и сетях, но не является их обязанностью. В таких случаях мы должны помнить, что к возврату товара может применяться ряд других условий, которые может выставить продавец. Если потребитель не уверен, подойдет ли подарок, стоит учитывать этот критерий при выборе конкретного продавца.

Источник: dtest.cz

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