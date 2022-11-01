В Чехии больница отправляет SMS-сообщение донорам, когда их кровь кому-то помогает

Брненская университетская больница ввела благодарственное текстовое сообщение для доноров крови и плазмы. Они получают смс, когда их кровь помогает одному из пациентов. Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь больницы Вероника Плаха.

Доноры также могут получать несколько текстовых сообщений, так как из собранной крови делается больше препаратов. Служба работает с 7:00 до 18:00. По словам Плахи, университетская больница Брно является крупнейшим центром переливания крови в стране и поставляет кровь не только для собственных нужд, но и для других больниц. На учете состоят тысячи человек, но не все приходят регулярно. Поэтому больница все еще ищет новых доноров.

Доноры крови, плазмы и тромбоцитов получат SMS-сообщение. «Речь идет об отправке текстового сообщения в тот момент, когда препарат для переливания, сделанный от донора, отправлен и помогает кому-то. Из одного сбора крови делается несколько препаратов», — сказала Плаха.

По ее словам, не исключено, что донор получит несколько сообщений подряд.

«Своим донорством он может помочь нескольким людям. Сообщение может прийти только через несколько дней после донорства. Эритроциты имеют срок годности 42 дня, плазму мы замораживаем до трех лет, а тромбоциты истекают через пять дней, — сказал Плача.

Больница внедрила услугу по неоднократным просьбам доноров.

«СМС-сообщения с благодарностью уже давно стали трендом за рубежом. Мы понимаем, что в век рекламы услуга может кого-то раздражать. Однако мы хотели бы, чтобы ее воспринимали по-другому. Текстовое сообщение — это благодарность за самоотверженный поступок», — добавила Плаха.

Источник: ceskenoviny.cz

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