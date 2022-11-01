В Узбекистане 19 детей умерли после отравления индийским сиропом от кашля

​В Узбекистане 19 детей умерли после применения сиропа от кашля индийской компании Marion Biotech, сообщает Reuters. Министерство здравоохранения Узбекистана заявило, что предварительные испытания показали, что сироп содержит токсичное вещество этиленгликоль, которое обычно используется в антифризах. Согласно заявлению, сделанному в четверг, министерство здравоохранения Индии связалось с Узбекистаном по этому поводу.

Дети принимали сироп Dok-1 Max без назначения врача, добавили в министерстве. Кроме того, дозы, принимаемые детьми, превышали количество, предписанное для маленьких пациентов.

Доклад узбекского министерства появился через несколько недель после того, как 70 детей умерли в африканском штате Гамбия из-за употребления сиропа от кашля, произведенного другой индийской компанией.

По сообщению индийского министерства, на заводе Marion Biotech в городе Нойда была проведена инспекция. Испытываются образцы сиропа, взятые из производственных помещений. В министерстве также пообещали принять другие меры на основании отчета проверки.

Министерство Узбекистана также сообщило, что семь сотрудников были уволены после расследования этого дела, а в отношении некоторых экспертов были приняты «дисциплинарные меры». По данным сервера report.uz, задержаны несколько лиц, причастных к регистрации, ввозу и реализации препарата. Таблетки и сиропы Dok-1 Max также изъяты из всех аптек Узбекистана.

Индийское информационное агентство ANI сообщило, что Marion Biotech временно прекратила производство сиропа. Веб-сайт компании в настоящее время недоступен, но, согласно ее странице в LinkedIn, компания была основана в 1999 году, а ее продукты «знакомы клиентам в Центральной Азии, Центральной и Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке».

Около трети продаваемых в мире лекарств производится в Индии. В основном это копии брендовых препаратов, у которых закончилась патентная защита. В стране расположена одна из самых быстрорастущих фармацевтических компаний. Она получила прозвище «всемирная аптека» и удовлетворяет большинство потребностей здравоохранения в развивающихся странах.

Источник: seznamzpravy.cz