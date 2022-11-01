В Узбекистане 19 детей умерли после отравления индийским сиропом от кашля

Дети принимали сироп Dok-1 Max без назначения врача, добавили в министерстве. Кроме того, дозы, принимаемые детьми, превышали количество, предписанное для маленьких пациентов.
Доклад узбекского министерства появился через несколько недель после того, как 70 детей умерли в африканском штате Гамбия из-за употребления сиропа от кашля, произведенного другой индийской компанией.
По сообщению индийского министерства, на заводе Marion Biotech в городе Нойда была проведена инспекция. Испытываются образцы сиропа, взятые из производственных помещений. В министерстве также пообещали принять другие меры на основании отчета проверки.
Министерство Узбекистана также сообщило, что семь сотрудников были уволены после расследования этого дела, а в отношении некоторых экспертов были приняты «дисциплинарные меры». По данным сервера report.uz, задержаны несколько лиц, причастных к регистрации, ввозу и реализации препарата. Таблетки и сиропы Dok-1 Max также изъяты из всех аптек Узбекистана.
Индийское информационное агентство ANI сообщило, что Marion Biotech временно прекратила производство сиропа. Веб-сайт компании в настоящее время недоступен, но, согласно ее странице в LinkedIn, компания была основана в 1999 году, а ее продукты «знакомы клиентам в Центральной Азии, Центральной и Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке».
Около трети продаваемых в мире лекарств производится в Индии. В основном это копии брендовых препаратов, у которых закончилась патентная защита. В стране расположена одна из самых быстрорастущих фармацевтических компаний. Она получила прозвище «всемирная аптека» и удовлетворяет большинство потребностей здравоохранения в развивающихся странах.
Источник: seznamzpravy.cz