Самолет совершил аварийную посадку в Праге — на борту родился мальчик

Об этом заявили Михал Прохазка и Петра Хомолова из Спасательной службы, которая оказывает постоянную медицинскую помощь в аэропорту Рузине.
«Самолет, направлявшийся в Бухарест, на котором проходили роды, благополучно приземлился здесь. Я рад, что и с матерью, и с ребенком все в порядке, и желаю им крепкого здоровья», — написал в Twitter директор пражского аэропорта Йиржи Пос.
В аэропорт Праги в 01:14 поступила информация о отклонении рейса самолета, следовавшего из Великобритании в Румынию, из-за рождения ребенка на борту.
По словам Прохазки, через 12 минут пришло известие, что и с матерью, и с новорожденным мальчиком все в порядке. Вскоре после половины третьего ночи самолет приземлился в Праге, и женщину с новорожденным доставили в пражскую больницу Мотол. «В 02:17 самолет продолжил свой путь в Бухарест», — добавил Прохазка.
По словам Хомоловой, мальчик, родившийся ночью на борту самолета, весил 2,75 килограмма. Мать румынка, оба были в порядке после приземления, и о них позаботились фельдшеры в Мотоле.
Источник: novinky.cz