Самолет совершил аварийную посадку в Праге — на борту родился мальчик

Вечером 30 декабря самолет, выполнявший регулярный рейс из Бирмингема (Англия) в Бухарест (Румыния) совершил аварийную посадку в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела после того, как женщина на борту родила мальчика. После приземления в Праге мать и новорожденного встретили медики и доставили в больницу в Мотоле, с обоими все в порядке.

Об этом заявили Михал Прохазка и Петра Хомолова из Спасательной службы, которая оказывает постоянную медицинскую помощь в аэропорту Рузине.

«Самолет, направлявшийся в Бухарест, на котором проходили роды, благополучно приземлился здесь. Я рад, что и с матерью, и с ребенком все в порядке, и желаю им крепкого здоровья», — написал в Twitter директор пражского аэропорта Йиржи Пос.

В аэропорт Праги в 01:14 поступила информация о отклонении рейса самолета, следовавшего из Великобритании в Румынию, из-за рождения ребенка на борту.

По словам Прохазки, через 12 минут пришло известие, что и с матерью, и с новорожденным мальчиком все в порядке. Вскоре после половины третьего ночи самолет приземлился в Праге, и женщину с новорожденным доставили в пражскую больницу Мотол. «В 02:17 самолет продолжил свой путь в Бухарест», — добавил Прохазка.

По словам Хомоловой, мальчик, родившийся ночью на борту самолета, весил 2,75 килограмма. Мать румынка, оба были в порядке после приземления, и о них позаботились фельдшеры в Мотоле.

Источник: novinky.cz