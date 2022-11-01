Мужчину в Чехии приговорили к общественным работам за одобрение российской агрессии в Украине

Районный суд Праги 9 наказал мужчину, который в социальной сети одобрял российскую агрессию в Украине. Суд приговорил его к общественным работам. Пресс-секретарь суда Барбора Хлостова подтвердила информацию Чешскому телевидению. В нескольких постах мужчина призвал поддержать россиян в связи с войной на Украине. Решение суда окончательное.

«Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления по одобрению и оправданию геноцида», — заявила пресс-секретарь Хлостова. Осужденный не оспаривал решение. Приговор суда уже вступил в силу, сообщила пресс-секретарь.

В четырех постах и ​​заявлениях в соцсети мужчина публично одобрял российскую агрессию. «Он пытался оправдать преступления против мира», — заявил ранее Чешскому телевидению представитель городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Профиль, из которого были созданы сообщения, уже удален. По данным прокуратуры, ранее за ним следило относительно большое количество подписчиков, которые отвечали на посты. Дело также освещалось программой CT 168 hodin. В сообщении говорится, что посты появились из видео, на котором говорит молодой человек. Профиль, в котором появилось видео, назывался Mára Mára.

Полиция предъявила мужчине обвинение уже 2 марта, то есть менее чем через неделю после того, как Россия развязала военный конфликт в Украине. Он был одним из первых, кому было предъявлено обвинение в одобрении российской агрессии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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