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В Чехии в горах Крконоше пропала женщина с трехлетним ребенком, идут масштабные поиски

В Чехии в горах Крконоше пропала женщина с трехлетним ребенком, идут масштабные поиски

Партнер рубрики:
Kochy
01 января
17:56
389
Полицейские и спасатели, которые с субботы, 31 декабря, интенсивно разыскивали 40-летнюю Яну Коваржову и ее трехлетнего сына Адама Чудека из района Прага-Запад в горах Крконоше, начали самые масштабные поиски этой зимы.

В Чехии в горах Крконоше пропала женщина с трехлетним ребенком, идут масштабные поиски

Утром в воскресенье 1 января подразделения перебросили вертолет с тепловизором, который помогает координировать действия нескольких десятков спасателей с воздуха, в поисках участвуют кинологи со специально обученными для действий в горах собаками.

«Экипаж вертолета состоит из горного спасателя, который знает местность и направляет пилота», — добавил Марек Фрыш из Горной службы Крконоше. «Пока что это самые масштабные поиски за эту зиму», — отметил он.

Члены горной службы, пожарные и полицейские буквально вслепую ищут на обширной пересеченной местности в окрестностях Пеца-под-Снежкой.

«У нас практически нет сведений о том, где могли находиться разыскиваемые люди до того, как они были объявлены пропавшими без вести. У каждого из спасателей есть обозначенная территория, которую он постепенно обыскивает, и так продолжается часть за частью. Мы проверяем дороги в соответствии с полицейским маршрутом», — пояснил Фриш.

Поиски проходят в очень сложной пересеченной местности, местами покрытой снегом.

В последний раз Коваржову и ее сына видели 27 декабря за завтраком в гостевом доме U Sochorů в Пец-под-Снежкой, где она остановилась двумя днями ранее. Она должна была покинуть гостевой дом в пятницу, 30 декабря, когда закончилось ее пребывание.

Дверь комнаты была оставлена ​​запертой в день отъезда, а машина женщины была припаркована на стоянке перед гостевым домом. «После открытия комната была пуста, но в ней находились личные вещи пропавших без вести», — сообщила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

О происшествии в полицию сообщил владелец пансионата. Тем временем ее партнер и отец ребенка не обнаружил женщину дома и 30 декабря сообщил о пропаже членов семьи в районное отделение полиции в Либчице-над-Влтавой.

У пропавшей Яны Коваржовой стройная фигура рост около 170 сантиметров. Волосы каштановые, прямые, глаза серые. Сын Коваржовой Адам Чудек ростом меньше метра, у него светлые волосы и круглое лицо.

Источник: novinky.cz

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