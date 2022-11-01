ФОТО: Как Чехия встречала 2023 год. Запрет на фейерверки в центре Праги не сработал

Самые масштабные торжества традиционно прошли в центре Праги, где, несмотря на запрет, была запущена пиротехника. Примерно около полуночи на Вацлавской площади мужчина ударил полицейского ногой по голове. К двум часам ночи пожарные уже выехали на полсотни вызовов, а работники скорой помощи задействовали их специализированный автомобиль Golem.

Первый пожар в новом 2023 году случился всего через шесть минут после полуночи — отряд из Смихова отправился тушить горящую траву в Коширжи. Первый выезд скорой помощи был к 22-летнему мужчине, который поранил руку петардой.

Несмотря на запрет пиротехники в центре мегаполиса, на Вацлавской площади громыхали фейерверки:

За десять минут до полуночи там воцарился «пиротехнический хаос», предотвратить который должен был запрет на фейерверки, принятый почти три года назад.

Сначала полицейские в центре Праги еще пытались накладывать штрафы за нарушение запрета на использование фейерверков, однако около полуночи нарушителей запрета было уже так много, что справиться со всеми сразу было невозможно.

В остальном по словам полиции, пожарных и спасателей, новогодняя ночь прошла также, как и до пандемических времен.

Нападение на полицейского

Незадолго до полуночи в Праге мужчина напал на полицейского на Вацлавской площади. После этого полицейский был доставлен в больницу с травмой головы. По словам представителя спасательной службы Яны Поштовой, во время лечения он был в сознании.

Ущерб от фейерверков

Во второй половине дня пиротехника повредила 30 окон на улице Ve Smečkách. По словам Сиржиштевой, полиция рассматривает дело как порчу чужого имущества и разыскивает виновного.

К 23:00 пражские пожарные отреагировали на семнадцать пожаров, вызванных фейерверками. К полуночи количество нападений возросло до 23 — например, горела трава на крыше магазина Billa в Модржанах.

Источники: idnes.cz, seznamzpravy.cz

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